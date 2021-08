Desdobramento: ÍNDIA IMPLANTA FORÇA-TAREFA NAVAL COM NAVIOS DE GUERRA NO MAR DA CHINA

A Índia está enviando uma força-tarefa de quatro navios de guerra para o Mar da China Meridional em um desdobramento de dois meses que incluirá exercícios com os parceiros Estados Unidos, Japão e Austrália, anunciou o Ministério da Defesa da Índia na segunda-feira (2).

Os navios de guerra partirão da Índia no início deste mês, disse o comunicado do Ministério da Defesa, sem dar uma data de partida específica.

A força-tarefa, que inclui um destruidor de mísseis guiados, fragata de mísseis guiados, corveta anti-submarina e corveta de mísseis guiados, participará de uma série de exercícios de dois meses, incluindo os exercícios navais Malabar 2021 com os EUA, japoneses e as forças australianas.

Em outros exercícios bilaterais durante a implantação, os navios de guerra indianos trabalharão com unidades navais dos estados litorâneos do Mar da China Meridional, incluindo Cingapura, Vietnã, Indonésia e Filipinas, disse o Ministério da Defesa.

“Essas iniciativas marítimas aumentam a sinergia e a coordenação entre a Marinha da Índia e os países amigos, com base em interesses marítimos comuns e no compromisso com a Liberdade de Navegação no mar”, disse o comunicado indiano.

O Mar da China Meridional se tornou um foco de atividade naval nas últimas semanas. Na semana passada, um grupo de ataque de porta-aviões britânico transitou pela hidrovia de 1,3 milhão de milhas quadradas, enquanto um grupo de ação de superfície americano e forças do Exército de Libertação do Povo da China realizaram exercícios nele.

Pequim reivindica quase todo o Mar da China Meridional como seu território soberano, transformando vários recifes e bancos de areia obscuros ao longo da hidrovia em ilhas artificiais feitas pelo homem fortemente fortificadas com mísseis, pistas e sistemas de armas.

Collin Koh, um pesquisador da Escola de Estudos Internacionais S. Rajaratnam em Cingapura, especializado em assuntos navais, disse que a implantação da Índia, uma versão da qual ele disse ser feita anualmente, é “a ‘demonstração de presença naval da bandeira’ mais visível da Índia no leste do Estreito de Malaca. “

Mas Koh disse que não espera que os navios indianos se confrontem ou empreendam qualquer operação de liberdade de navegação perto das ilhas reivindicadas pelos chineses no Mar do Sul da China.

“A mera presença dos navios no Mar da China Meridional, mesmo que fora do limite de 12 (milhas náuticas) de cada recurso ocupado pelos chineses, teria bastado para atender aos objetivos estratégicos de Nova Delhi de sinalizar sua intenção de permanecer engajada no Pacífico Ocidental “, Disse Koh.

Provável reação

A China regularmente condena a presença de forças navais estrangeiras no Mar da China Meridional. Antes da recente implantação do Carrier Strike Group da Grã-Bretanha, a mídia estatal chinesa acusou o Reino Unido de tentar reviver os “dias de glória do Império Britânico” enquanto tentava causar problemas a mando dos EUA.

Desde que assumiu o cargo, o presidente dos EUA, Joe Biden, voltou a se concentrar na Ásia, posicionando-a como a base de sua agenda de política externa. O governo Biden saudou a presença de aliados e parceiros democráticos na região, em meio aos esforços para conter Pequim.

Falando durante uma visita à Cingapura no mês passado, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, ressaltou a importância de uma maior cooperação. “Estou especialmente encorajado em ver nossos amigos construindo laços de segurança mais fortes uns com os outros, reforçando ainda mais a gama de parcerias que mantém a agressão sob controle”, disse Austin.

A declaração da Índia sobre a implantação de quatro navios de guerra ecoou o chefe da defesa dos EUA.

“Além das escalas regulares em portos, o grupo de trabalho operará em conjunto com marinhas amigas, para construir relações militares e desenvolver a interoperabilidade na condução de operações marítimas”, disse.

As relações da Índia com a China fracassaram no ano passado, após um confronto mortal entre as tropas terrestres dos dois vizinhos sobre o território disputado no Himalaia.

Pelo menos 20 soldados indianos e quatro chineses foram mortos em combate corpo a corpo.

Desde o incidente, a Índia procurou reafirmar os laços com o Quad, uma relação de segurança informal entre os EUA, Japão, Índia e Austrália.

Depois de uma cúpula virtual dos líderes desses países em março, os quatro escreveram uma coluna de opinião no Washington Post.

A aliança disse que está tentando “garantir que o Indo-Pacífico seja acessível e dinâmico, regido pelo direito internacional e princípios fundamentais, como liberdade de navegação e resolução pacífica de disputas, e que todos os países a são capazes de fazer suas próprias escolhas políticas, livres de coerção”, disse.

A declaração indiana de segunda-feira abordou esses temas.

“O envio dos navios da Marinha indiana visa enfatizar o alcance operacional, a presença pacífica e a solidariedade com os países amigos para garantir a boa ordem no domínio marítimo e fortalecer os laços existentes entre a Índia e os países do Indo Pacífico”, disse o documento.

(Da Redação com CNN)