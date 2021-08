Foz do Iguaçu: MAIS DE 76 MIL PESSOAS FORAM VACINADAS CONTRA A GRIPE NA CIDADE

A Secretaria Municipal da Saúde aplicou 76.098 doses da vacina contra a Influenza (gripe H1N1) desde o início da campanha, no dia 12 de abril. As últimas 3 mil doses enviadas pelo Governo do Estado estão disponíveis nas unidades básicas de saúde para a demanda espontânea.

Mesmo com a ampla divulgação, a campanha não atingiu a meta determinada pelo Ministério da Saúde de imunizar 90% dos públicos prioritários. Foram vacinadas 16.128 crianças de 6 meses a menores de 6 anos (73%); 19.309 idosos (65%); 4.743 trabalhadores da saúde (54%); 1.861 gestantes (56%); 303 puérperas (56%) e 2.662 professores (77%).

Das mais de 12 mil pessoas com comorbidades aptas a receber a vacina, apenas 2.337 procuraram as unidades de saúde, o que corresponde a apenas 18% de cobertura. Os grupos com menor cobertura vacinal são os funcionários do sistema prisional (12%), forças de segurança (8%) e caminhoneiros (6%). Em 28 de junho, a campanha foi aberta para a população em geral, imunizando 28.216 moradores.

“Sempre superamos a meta de vacinação nos idosos e pessoas com comorbidades. No ano passado, quando estávamos no pico da pandemia, a única vacina disponível era a da Influenza, então todos buscaram a imunização. Neste ano, acreditamos que por conta do intervalo de 14 dias entre uma vacina e outra, muitos deixaram de buscar as unidades de saúde”, comentou a coordenadora do programa de imunização, Adriana Izuka.

Para receber a vacinação em uma unidade de saúde é necessário levar os documentos pessoais, o cartão SUS e a carteirinha de vacinação (quando possuir).

(Da Redação com AMN)