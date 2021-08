Foz do Iguaçu: O QUE FAZER EM 28 PASSEIOS ALÉM DAS CATARATAS

Elas estão entre as 7 Maravilhas da Natureza e são consideradas Patrimônio Natural da Humanidade. Localizadas entre Brasil e Argentina, são 275 quedas d’água de até 80 metros de altura, onde é possível ver de pertinho a força e a grandiosidade da natureza. Se você está de viagem marcada ou se o seu sonho é embarcar para esse destino, saiba o que fazer em Foz do Iguaçu com um roteiro que abrange aventura, diversão, cultura e gastronomia.

Pronto para conhecer o que Foz tem a oferecer? Você vai se surpreender!

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU EM 3 DIAS?

Se você tem pouco tempo em Foz, foque nestas atrações que estão entre as mais procuradas por turistas de todo o mundo.

1. CATARATAS DO IGUAÇU BRASIL

As Cataratas do Iguaçu são o atrativo da cidade. E não é para menos, as cataratas são consideradas Patrimônio Natural da Humanidade e uma das 7 Maravilhas da Natureza. Elas estão localizadas dentro do Parque Nacional do Iguaçu e podem ser visitadas pelo lado brasileiro ou pelo lado argentino.

Pelo lado brasileiro o passeio tem duração de duas a quatro horas e todo o serviço é muito organizado. A trilha tem início no Centro de Visitantes, por um trajeto no meio da mata com espaços para observação. No final, chega-se a uma passarela de onde se tem uma visão panorâmica do conjunto de quedas d’água. Alguns passos a frente chega-se ao grand finale: a Garganta do Diabo, a mais impressionante das quedas, com aproximadamente 90 metros de altura, e que marca a divisa de Brasil e Argentina. Prepare-se para uma aventura molhada!

Endereço: BR 469, km 18.

BR 469, km 18. Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h.

diariamente, das 9h às 17h. Valor de entrada: valores e compra de ingressos apenas na bilheteria do parque.

2. MACUCO SAFARI

Outra atração do Parque Nacional do Iguaçu é o Macuco Safari, um passeio para quem gosta de emoção e adrenalina. A bordo de um barquinho, os visitantes têm a oportunidade de atravessar o cânion, desafiando a força das águas e entrar – literalmente – nas cataratas. A sensação de sentir de perto a neblina e o banho de cachoeira é indescritível!

Não se esqueça de levar uma toalha para se enxugar e uma troca de roupa, pois na saída você estará encharcado!

Endereço: BR 469, km 18.

BR 469, km 18. Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 17h30 – saídas a cada 15 minutos.

diariamente, das 9h às 17h30 – saídas a cada 15 minutos. Valor de entrada: adulto – R$ 215; crianças de 7 a 11 e idosos – R$ 107; crianças até 6 anos – isento.

3. CATARATAS DO IGUAÇU ARGENTINA

Mesmo tendo conhecido o lado brasileiro, visitar o lado argentino, é essencial, pois a maioria das quedas d’água se encontram lá, então só assim o passeio ficará completo. Vá com roupas confortáveis e preparado para caminhar, pois do outro lado o deslocamento é feito de trem e existem diversas opções de trilha em pontes suspensas para explorar. De lá, é possível avistar a Garganta do Diabo de cima, debruçado sobre ela, o que garante uma emoção a mais.

Atenção a essas dicas: para entrar no parque, o bilhete deve ser comprado apenas na hora e o pagamento é feito em pesos argentinos. Por conta do tamanho do parque, se quiser voltar no dia seguinte você ganha 50% no desconto no ingresso. Lá também há estrutura para o turista, como banheiro, trilhas acessíveis e restaurante.

Endereço: Ruta 101, km 142.

Ruta 101, km 142. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 18h

diariamente, das 8h às 18h Valor de entrada: estrangeiros – 600 pesos; Mercosul (que inclui brasileiros e moradores de Foz) – 480 pesos.

4. PARQUE DAS AVES

Depois das cataratas, o Parque das Aves é o segundo atrativo mais visitado da cidade. Lá é possível se sentir no habitat natural de aves nativas da Mata Atlântica e ficar bem pertinho dos animais. O passeio é feito por uma trilha calçada em meio à floresta, onde você irá encontrar diversas aves, como tucano, flamingos, papagaios e outros ilustres moradores.

São 16 hectares de Mata Atlântica preservada com mais de 1.500 aves de 150 espécies, muitas delas resgatadas de maus tratos e do tráfico. É um passeio agradável e divertido para toda a família!

Endereço: Av. das Cataratas, km 17.1 – ao lado do Parque Nacional do Iguaçu.

Av. das Cataratas, km 17.1 – ao lado do Parque Nacional do Iguaçu. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 17h.

diariamente, das 8h30 às 17h. Valor de entrada: estrangeiros – R$ 45; brasileiros – R$ 45; moradores de Foz – R$ 10. Confira outras condições e compre seu ingresso pelo site.

5. USINA DE ITAIPU

Estar em Foz do Iguaçu é ter a chance de visitar Itaipu Binacional, a maior usina hidroelétrica em geração de energia do mundo. Lá dentro existem diversos passeios, e um dos principais é a Vista Panorâmica, de onde se tem uma visão privilegiada do topo da barragem, passando por diversas paisagens incríveis. Já no Circuito Especial é possível visitar o interior da usina, observar a sala de comando central e ver como tudo funciona.

Além desses, há outras opções de passeio para se divertir com toda a família.

Endereço: Av. Tancredo Neves, 6702.

Av. Tancredo Neves, 6702. Horário de funcionamento: a usina está aberta todos os dias, mas o horário varia de acordo com o passeio escolhido.

a usina está aberta todos os dias, mas o horário varia de acordo com o passeio escolhido. Valor de entrada: o valor varia conforme o passeio escolhido. Acesse o site para ver as opções e comprar os ingressos.

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU À NOITE?

Depois de conhecer as belezas naturais durante o dia, a noite de Foz reserva muitas surpresas e diversão.

6. MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

O Marco das Três Fronteiras é um passeio que pode ser feito em qualquer horário, mas que é muito mais encantador ao anoitecer. Lá acontece a divisa entre Brasil, Paraguai e Argentina. No centro está o obelisco – erguido para celebrar a paz entre os povos – pintado com as cores do Brasil, onde após o pôr do sol acontece um show de água e luzes.

Na Praças das Três Fronteiras está a Vila Cenográfica das Missões Jesuíticas, que faz a ambientação histórica do local em que viviam os índios e os padres jesuítas nos séculos XVI e XVII, com projeções, sons e apresentações, entre elas, história do desbravador Cabeza de Vaca, primeiro homem branco a ver as Cataratas do Iguaçu. Além de todas as atrações, o visitante é presenteado com um belíssimo pôr do sol entre os três países. O local tem estrutura completa para o turista, com restaurante, parque infantil, loja de lembranças e acessibilidade.

Endereço: Av. Gen. Meira, s/nº – Jardim Eldorado.

Av. Gen. Meira, s/nº – Jardim Eldorado. Horário de funcionamento: visitação turística – das 14h às 23h; bilheteria – das 14h às 22h.

visitação turística – das 14h às 23h; bilheteria – das 14h às 22h. Valor de entrada: inteira – R$ 23; meia-entrada – 12,60. O ingresso pode ser comprado pelo site.

7. ICEBAR

O Icebar é uma experiência para os corajosos. A temperatura dentro da casa é de 10 graus negativos, vai encarar? Lá dentro tudo é feito de gelo: paredes, móveis, a decoração e, claro, os copos. Antes de entrar no bar, o visitante veste casacos e luvas e passa por duas salas onde as temperaturas vão diminuindo gradativamente.

O tempo de permanência no Icebar é de 25 minutos e funciona no esquema open bar, ou seja, beba o quanto quiser e puder nesse período. São servidas bebidas, coquetéis e drinks sem álcool para as crianças. Aproveite para fazer fotos diferentes e levar de recordação o copo – pelo tempo que ele durar.

Endereço: Ruta 12 km 4, Puerto Iguazú.

Ruta 12 km 4, Puerto Iguazú. Horário de funcionamento: todos os dias das 14h às 0h, inclusive aos feriados.

todos os dias das 14h às 0h, inclusive aos feriados. Valor de entrada: adultos – 360 pesos argentinos; crianças de 7 a 12 anos – 180 pesos.

8. FOREST EXPERIENCE

Depois que o Parque das Aves encerra as atividades, uma outra atmosfera toma conta do local. O Forest Experience é um encontro realizado na floresta do Parque das Aves com os Guarani-Mbya, habitantes da aldeia Jacy Porã, que fica do outro lado do Rio Iguaçu, na Argentina. No encontro, os índios realizam a cerimônia de boas-vindas, que envolve dança, comida e o cerimonial do tabaco.

O ritual tem duração aproximada de 2h30 e é realizado em português e inglês. Depois de seguir por uma trilha e chegar até a clareira, o visitante é convidado a se sentar ao redor de uma fogueira. Lá são apresentadas músicas e rituais, enquanto isso, o jantar é preparado em uma fogueira ao lado. Ao final, todos se despedem e retornam pela trilha em direção ao parque.

Endereço: av. das Cataratas, km 17.1 – Foz do Iguaçu – ao lado do Parque Nacional do Iguaçu.

av. das Cataratas, km 17.1 – Foz do Iguaçu – ao lado do Parque Nacional do Iguaçu. Horário de funcionamento: terças e quintas, às 18h30.

terças e quintas, às 18h30. Valor de entrada: R$ 250 por pessoa.

9. RAFAIN CHURRASCARIA

A Rafain Churrascaria é um restaurante tradicional em Foz do Iguaçu. O visitante tem à disposição um variado cardápio com pratos típicos brasileiros, amostras da cozinha oriental, árabe, massas italianas, peixes, frutos do mar e buffet de sobremesas.

O diferencial acontece no jantar, quando ocorre um show com duração de 3h30 e que faz uma viagem pela cultura e folclore de oito países da América Latina com um elenco de 45 artistas. A churrascaria entrou para o Livro dos Records pelo “Maior número de danças nacionais apresentadas em um jantar com show”. Durante a apresentação a plateia é surpreendida com diversos efeitos especiais, mas a surpresa fica para o final, quando até os garçons entram na festa.

Endereço: Av. das Cataratas, 1749 – Vila Yolanda.

Av. das Cataratas, 1749 – Vila Yolanda. Horário de funcionamento: o jantar e o show acontecem de segunda a sábado, às 20h40, mas a casa abre de segunda a segunda para almoço.

o jantar e o show acontecem de segunda a sábado, às 20h40, mas a casa abre de segunda a segunda para almoço. Valor de entrada: o jantar com show custa a partir de R$ 129 por pessoa. A reserva pode ser feita pelo site.

10. AMARANTHA PUB

Quer uma noite mais agitada em Foz? Tem também! O Amarantha Pub é uma mistura de pub e balada alternativa, com karaokê e sinuca de graça. Para animar, o som é feito por DJs que tocam todos os ritmos e hits do momento. Vá com muita animação para aproveitar as festas temáticas e as promoções que rolam na casa.

Endereço: Av. Juscelino Kubitschek, 898 – Centro.

Av. Juscelino Kubitschek, 898 – Centro. Horário de funcionamento: às sextas e sábados, a partir das 22h.

às sextas e sábados, a partir das 22h. Valor de entrada: gratuito.

11. CAPITÃO BAR

Quando bater a fome, o Capitão Bar é uma boa pedida. A casa oferece grande variedade de pratos, pizzas, porções, sobremesas, cervejas e drinks em um ambiente agradável para estar com a família e os amigos. É considerado o point da noite iguaçuense e é frequentado por moradores de Foz, Paraguai e Argentina, além de muitos turistas.

Endereço: Av. Jorge Schimmelpfeng, 288 – Centro.

Av. Jorge Schimmelpfeng, 288 – Centro. Horário de funcionamento: de segunda a domingo, das 11h30 às 2h.

de segunda a domingo, das 11h30 às 2h. Valor de entrada: gratuito.

12. CASINO IGUAZÚ

Embora aqui no Brasil os jogos de azar sejam proibidos, na Argentina e no Paraguai eles são liberados, portanto, se você tem curiosidade, pode aproveitar a viagem para conhecer um e se divertir. O mais tradicional deles é o Casino Iguazú, que fica bem na entrada de Puerto Iguazú. Ele tem 34 mesas de jogos e mais de 200 máquinas, além de instalações sofisticadas, o que o torna bem similar aos melhores casinos do mundo.

Na casa há vários bares para desfrutar de bebidas e boa gastronomia, e também acontecem shows, é só ficar de olho na programação.

Endereço: Ruta Nacional 12 KM 1640 – Puerto Iguazú.

Ruta Nacional 12 KM 1640 – Puerto Iguazú. Horário de funcionamento: de segunda a quarta, das 14h às 5h e de quinta a domingo, das 12h às 6h.

de segunda a quarta, das 14h às 5h e de quinta a domingo, das 12h às 6h. Valor de entrada: gratuito.

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU NO INVERNO?

Não está afim de se molhar e quer um programinha mais tranquilo para aquele dia gelado? Anote essas sugestões!

13. EMPÓRIO COM ARTE

O Empório com Arte é uma cafeteria pequena, charmosa e aconchegante, que funciona em uma das casas mais antigas da cidade. O cardápio e a decoração fazem você se sentir em uma casinha em Minas Gerais. O legal é que tudo ali está à venda – tudo mesmo – desde os objetos de decoração até as mesas e cadeiras.

Para saborear, pão de queijo, pastel de angú, bolinho de mandioca com carne seca, uma pequena carta de vinhos e cerveja artesanal, entre outras opções saborosas. Vale a pena fazer a parada para um brunch ou um café da tarde.

Endereço: Av. das Cataratas, 569 – Vila Yolanda.

Av. das Cataratas, 569 – Vila Yolanda. Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 15h às 23h; sábado e domingo, das 14h às 22h.

de terça a sexta, das 15h às 23h; sábado e domingo, das 14h às 22h. Valor de entrada: gratuito.

14. CINE CATARATAS

A chuva caiu e o clima pede um programa mais tranquilo? Foz do Iguaçu também tem cinema com filmes do circuito comercial ideal para toda a família ou para um programa a dois. O cinema também tem salas com apresentação em 3D. Não esqueça a pipoca e curta o filme!

Endereço: Av. Costa e Silva, 181 – Loja 326 – Cataratas JL Shopping Foz do Iguaçu.

Av. Costa e Silva, 181 – Loja 326 – Cataratas JL Shopping Foz do Iguaçu. Horário de funcionamento: confira os horário do site.

confira os horário do site. Valor de entrada: de segunda a quinta – 2D R$ 16 / 3D R$ 18; sexta, sábado, domingo e feriados – 2D R$ 18 / 3D: R$ 20.

15. MUSEU DE CERA

Já pensou encontrar em Foz do Iguaçu personalidades como o presidente Barack Obama, Michael Jackson, o capitão Jack Sparrow e muitos outros? Você pode chegar pertinho deles e ainda posar junto para foto no Museu de Cera Dreamland. Assim como nos demais museus do mundo, as estátuas são em tamanho real e dão a sensação de estar cara a cara com as celebridades.

São 16 cenários com dezenas de personagens que transportam o visitante para o mundo da música, cinema, televisão, política, esporte e história.

Endereço: Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda.

Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 18h.

diariamente, das 8h às 18h. Valor de entrada: adulto – R$ 45; crianças de 5 a 12 anos e idosos – R$ 22,50.

16. MARAVILHAS DO MUNDO

No mezanino do prédio onde funciona o Museu de Cera, está o Maravilhas do Mundo, que expõe miniaturas dos mais incríveis monumentos, como o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, o Taj Mahal, a Torre Eiffel e muitos outros.

Para quem ainda não conhece, é uma boa oportunidade de fazer essa viagem ao mundo sem sair de Foz. Durante o passeio, você pode contar com o serviço de fotógrafos para fazer o clique caracterizado e interagindo com a obra.

Endereço: Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda.

Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 18h.

diariamente, das 8h às 18h. Valor de entrada: adulto – R$ 45; crianças de 5 a 12 anos e idosos – R$ 22,50.

17. VALE DOS DINOSSAUROS

No mesmo complexo do Museu de Cera e do Maravilhas do Mundo está o Vale dos Dinossauros, um passeio que as crianças vão amar! São cerca de 20 dinos em tamanho real, com movimentos e sons. Além da diversão, é possível conhecer melhor as espécies que habitaram o planeta, saber como elas viviam e muitas informações importantes para quem gosta de história.

Endereço: Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda.

Av. das Cataratas, 8100 – Vila Yolanda. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h às 18h.

diariamente, das 8h às 18h. Valor de entrada: adulto – R$ 45; crianças de 5 a 12 anos e idosos – R$ 22,50.

18. NOITE ITALIANA

A Noite Italiana é um jantar temático tradicional em Foz do Iguaçu. É um prato cheio para quem aprecia a culinária italiana. O visitante tem à disposição uma mesa com mais de 30 tipos de queijos, antepastos, saladas, pães especiais e pratos quentes. Para acompanhar, rodízio de massas artesanais, vinhos importados e música ao vivo. No inverno, acontece o festival de sopas com opções quentinhas e outros acompanhamentos.

A Noite Italiana acontece no Restaurante Bella Tavola, anexo ao hotel Bella Italia, com clima que remete às tradicionais cantinas italianas.

Endereço: Av. República Argentina, 1700.

Av. República Argentina, 1700. Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 19h às 23h.

de terça a sábado, das 19h às 23h. Valor de entrada: gratuito.

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU A DOIS?

Além de boa culinária e vinho, os casais podem se surpreender com programas de tirar o fôlego!

19. PASSEIO DE HELICÓPTERO

Que tal surpreender seu amor com um passeio de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu? O sobrevoo tem duração de dez minutos e permite ter uma visão exclusiva e privilegiada da dimensão do Parque Nacional do Iguaçu.

Para quem tem medo, pode ficar tranquilo, pois o voo atende às leis, normas e regulamentos da aviação e os mais rígidos padrões de segurança. É só grudar no seu parceiro e aproveitar esse momento único!

Endereço: R Tarobá, 1048 – Centro.

R Tarobá, 1048 – Centro. Horário de funcionamento: diariamente, das 8h30 às 17h30.

diariamente, das 8h30 às 17h30. Valor de entrada: R$ 430. Saiba como adquirir os ingressos neste site.

20. PÔR DO SOL NO KATTAMARAM

Contemplar o pôr do sol a bordo do barco Kattamaram nas águas do lago de Itaipu é sem dúvida um passeio que vai agradar a pessoa amada. A embarcação é requintada e oferece conforto e segurança aos turistas.

O passeio tem duração total de aproximadamente 1h30 e parte do Porto Kattamaram, que oferece estrutura completa, com restaurante e café para aguardar a partida, mas quem preferir, pode deixar para se servir dentro do barco, onde há opções de comidas e bebidas.

Endereço: Av. Tancredo Neves, 6702 – Foz do Iguaçu.

Av. Tancredo Neves, 6702 – Foz do Iguaçu. Horário de funcionamento: todos os dias a partir das 17h e às 19h no horário de verão. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

todos os dias a partir das 17h e às 19h no horário de verão. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site. Valor de entrada: R$ 80.

21. LA MAFIA TRATTORIA

Para encerrar um dia de andanças, uma comida italiana e um vinho sempre caem muito bem. O La Mafia Trattoria é um restaurante que serve massas frescas e uma selecionada carta de vinhos que harmonizam perfeitamente com os pratos. O ambiente tem decoração retrô, fotos inspiradas em filmes espalhadas pelas paredes e garçons com trajes de Al Capone. A casa é uma das mais bem avaliadas pelos visitantes no TripAdvisor.

Endereço: R. Watslaf Nieradka, 195 – Centro.

R. Watslaf Nieradka, 195 – Centro. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 19h às 23h30.

de segunda a sábado, das 19h às 23h30. Valor de entrada: gratuito.

22. RESTAURANTE PORTO CANOAS

Antes ou depois de caminhar pelas trilhas e visitar as cataratas, aproveite para fazer uma parada para almoço dentro do Parque Nacional do Iguaçu. O Restaurante Porto Canoas fica às margens do Rio Iguaçu em um deck bem próximo à Garganta do Diado.

O cardápio conta com 17 tipos de salada, 10 pratos quentes, 3 tipos de carne e sobremesas. Para complementar, o som ambiente fica por conta do ruído das quedas d’água.

Endereço: BR 469, km 30 – Parque Nacional do Iguaçu.

BR 469, km 30 – Parque Nacional do Iguaçu. Horário de funcionamento: diariamente, das 12h às 16h.

diariamente, das 12h às 16h. Valor de entrada: o acesso ao restaurante é feito com o mesmo ingresso que dá acesso ao parque.

23. VÓ BERTILA PIZZA E PASTA

O Vó Bertila Pizza e Pasta é um pedacinho da Itália em Foz do Iguaçu. É um ambiente aconchegante para saborear massa italiana acompanhada por um bom vinho. A casa conta com uma varanda e ambiente interno com clima mais romântico, à luz de velas. Além dos pratos, a pizza é considerada uma das melhores da região.

Endereço: R. Bartolomeu de Gusmão, 1116.

R. Bartolomeu de Gusmão, 1116. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.

de terça a domingo, das 18h30 às 23h30. Valor de entrada: gratuita.

O QUE FAZER EM FOZ DO IGUAÇU SOZINHO?

Alguns passeios de Foz do Iguaçu são perfeitos para se fazer amigos durante a viagem, enquanto outros, são aquela pausa para relaxar e organizar a ideias.

24. CITY TOUR

Uma boa opção para quem viaja sozinho é conhecer a cidade através de city tours, que reúnem turistas nos famosos ônibus vermelhos de dois andares. O transporte tem visão panorâmica e conta com um guia que vai contando a história e as curiosidades dos principais monumentos durante o percurso.

O passeio tem duração de três horas, passa por dez pontos turísticos e faz três paradas. Quem quiser explorar mais, a empresa também oferece tour para o Paraguai e Argentina.

Endereço: Av. Brasil, 106 – Centro. Ponto de encontro na frente do Hotel Bogari.

Av. Brasil, 106 – Centro. Ponto de encontro na frente do Hotel Bogari. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

de terça a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Valor de entrada: R$ 85. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site.

25. TEMPLO BUDISTA

Independente de religião, o Templo Budista de Foz do Iguaçu é um lugar para ser apreciado e ter um momento de descanso. O local foi construído em 1996 e tem nos jardins mais de 120 estátuas, mas o destaque é para um Buda sorridente de sete metros de altura que recebe os visitantes logo na chegada.

O templo está localizado em uma região alta, de onde é possível avistar parte de Foz e de Ciudad del Este, no Paraguai, e é considerado o segundo maior templo da América Latina. O local faz parte do tour das agências de viagem, mas estas separam pouco tempo de parada, portanto, se quiser apreciar com calma, opte por ir por conta própria – apesar de ficar afastado do centro, há ônibus que leva até lá.

Endereço: R. Dr. Josivalter Vilanova, 99 – Jardim Califórnia.

R. Dr. Josivalter Vilanova, 99 – Jardim Califórnia. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h30 às 16h30. Cultos aos domingo, das 9h às 11h30.

de terça a domingo, das 9h30 às 16h30. Cultos aos domingo, das 9h às 11h30. Valor de entrada: gratuito.

26. MESQUITA MUÇULMANA

A comunidade muçulmana também tem espaço em Foz Iguaçu – a cidade tem a segunda maior comunidade islâmica fora do Brasil. Quem tem curiosidade, pode aproveitar o tempo para desacelerar e conhecer a mesquita, um suntuoso templo de 15 metros de altura, com arquitetura característica.

É possível visitar por dentro, basta deixar os sapatos do lado de fora e, no caso das mulheres, usar roupas abaixo dos joelhos e um véu para cobrir cabelos e ombros.

Endereço: R. Meca, 599 – Jardim Central.

R. Meca, 599 – Jardim Central. Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30; sábado, das 9h às 11h30.

de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14h às 17h30; sábado, das 9h às 11h30. Valor de entrada: gratuito.

27. FEIRINHA DE PUERTO IGUAZU

A Feirinha de Puerto Iguazu está localizada do lado argentino e é muito tradicional entre moradores e turistas. A feira é simples e pequena, mas um lugar incrível para conhecer as cores e sabores da região. Caminhe pelas barracas e se prepare para delícias que vai encontrar pela frente, como doce de leite, queijos, vinhos, pães, alfajor e uma variedade de produtos.

Além de encher a sacola – os produtos tem preço convidativo – aproveite a ocasião para fazer uma boquinha e saborear uma empanada com uma cerveja gelada.

Endereço: Av. Brasil 530 – Puerto Iguazú.

Av. Brasil 530 – Puerto Iguazú. Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 14h e das 16h às 23h.

diariamente, das 10h às 14h e das 16h às 23h. Valor de entrada: gratuita.

28. FEIRINHA DA JK

Para quem gosta de feirinhas, esta é uma daquelas opções para começar o domingo e seguir para outros passeios. A Feirinha da JK reúne cerca de 40 vendedores e entre os produtos estão artesanato, lembrancinhas, comida e apresentações culturais. O passeio não leva muito tempo, portanto, aproveite para tomar um café da manhã ou almoçar e ao mesmo tempo conhecer um pouco da cultura e dos moradores.

Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck, 256-330 – Vila Portes.

Av. Juscelino Kubitscheck, 256-330 – Vila Portes. Horário de funcionamento: domingos, das 5h às 13h.

domingos, das 5h às 13h. Valor de entrada: gratuito.

