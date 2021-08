Foz do Iguaçu: PREFEITURA FAZ NOVA AÇÃO DE LIMPEZA NO RIO M’BOICY

Mais uma ação de limpeza foi realizada pela Prefeitura de Foz do Iguaçu no Rio M’Boicy nesta terça-feira (03) e, mais uma vez, foram retirados garrafas plásticas, roupas, materiais, aluminários e outros resíduos que tanto fazem mal para o meio ambiente como podem vir a causar alagamentos e transtornos à população.

O trabalho foi coordenado pela Defesa Civil, com apoio das secretarias de Meio Ambiente, Segurança Pública, Obras e Assistência Social. As ações foram concentradas no trecho localizado na Rua Rui Barbosa, na região do Jardim Guarapuava.

“Temos um trabalho permanente de monitoramento e limpeza dos rios e, infelizmente, temos encontrado nas pontes, aduelas e pontilhões muitos materiais que prejudicam a vazão da água e, consequentemente, provocam outros problemas à sociedade”, comentou o coordenador da Defesa Civil, Inspetor Vandro Cezar.

Crime ambiental

O descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental. Quem for flagrado, poderá receber multas superiores a R$ 9 mil. As denúncias podem ser feitas pelo aplicativo 156 Foz ou através do telefone 156.