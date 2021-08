” ‘Se podes?’, disse Jesus. ‘Tudo é possível àquele que crê’ “ (Marcos 9:23)

Deus pode mover o impossível por nós, basta somente crer no seu poder. Tudo é possível ao que crê no poder de Deus.

Quando depositamos a nossa fé em Deus, tudo pode mudar.

Para que o impossível possa ser uma possibilidade na nossa vida, temos que colocar a nossa fé em ação.

A fé requer atitude e foi isso que aconteceu nesta passagem de Marcos 9. Um pai aflito suplicou a Jesus pela cura do seu filho, ele pediu a Jesus que “fizesse alguma coisa”. Cristo devolve a súplica com uma pergunta “se podes?”, em outras palavras, “você crê que eu posso fazer?”. A resposta do pai foi curta e eficaz: “creio”. E assim Jesus curou o menino.

Foi necessário mais do que apresentar o problema a Jesus, foi preciso crer de verdade!

Fale dos seus problemas para Deus, mas creia no Seu poder. Tudo é possível ao que crê. Jesus diz hoje: “Eu posso transformar a sua vida”. Você crê?

Somente creia:

– Alimente-se da Palavra, procure meditar diariamente. A fé vêm pelo ouvir a Palavra de Deus.

– Coloque a sua fé em ação. Creia em Deus com atitude e não somente com palavras.

– Fale para Deus o quanto você confia nele. Ore!

OREMOS:

Senhor Deus, confio em Ti e na Tua Palavra. Tudo é passageiro, mas a Tua Palavra permanece. Creio que nada é impossível para Ti e sei que me amas. Sou grato por amar-me tanto. Amém!

