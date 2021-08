Cataratas do Iguaçu: DESCUBRA PORQUE ELAS ESTÃO ENTRE AS 7 MARAVILHAS NATURAIS DO MUNDO

Ali, bem na fronteira com os hermanos argentinos, estão localizadas nada mais nada menos do que as gigantes Cataratas do Iguaçu!

Mas, diferentemente de nós, os gringos não dão bobeira! A grande maioria daqueles que desembarcam em terras tupiniquins para curtir as férias sabem muito bem que as Cataratas do Iguaçu são um destino essencial em qualquer roteiro pelo nosso país.

Também, pudera!

Com mais de 175 quedas d’agua (número que tende a aumentar na época das cheias), com uma vazão que pode ultrapassar os 8.500 m³ de água por segundo, e com saltos que chegam aos 80 metros de altura, o Parque Nacional do Iguaçu é tão bonito e único que foi eleito, em 2011, como uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, em uma eleição mundial organizada pela Fundação inglesa New7Wonders.

Com um título desses, acho que é até dispensável falar que as Cataratas são super indicadas para todos aqueles que amam a combinação turismo + natureza, né?

Bom, dispensável ou não, me sinto na obrigação de reforçar que você deve visitar as Cataratas do Iguaçu, “pra ontem”!

O Parque das Cataratas é uma reserva ambiental de 600 mil hectares de áreas protegidas e que abriga uma infinidade de espécies da fauna e da flora nacional.

E se mesmo com todos estes números que apresentei, você ainda não está convencido (a), vou te mostrar um pouquinho deste lugar incrível e provar que não estou exagerando.

Aproveitando, vou passar também algumas dicas sobre o Parque Nacional do Iguaçu que podem fazer toda a diferença no seu roteiro! Fique ligado (a)!

(Da Redação com Vijando na Janela)