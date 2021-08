Foz do Iguaçu: FOZ TEM MAIS DE 80% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA COM A PRIMEIRA DOSE CONTRA A COVID-19

Mais de 160 mil iguaçuenses receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha, em janeiro. O número representa 80,8% da população adulta acima de 18 anos. Completaram a imunização até agora 28,16% da população, 49.888 pessoas receberam a segunda dose e 6.806 a dose única.

Em junho, Foz registrou 133 óbitos pela doença e em julho foram 48, uma redução de 63%. A taxa de ocupação de leitos de UTI também vem diminuindo, e hoje está em 70% no Hospital Municipal e em 25% no Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

A secretária de saúde reforça que, para garantir a proteção, é necessário completar o esquema vacinal com a segunda dose.

As segundas doses estão garantidas em todas as unidades de saúde e somente neste mês de agosto, mais de 36 mil pessoas devem completar a imunização.

VACINAÇÃO

A vacinação será retomada nesta quinta-feira (05) para aplicação de 550 doses em pessoas com 25 anos ou mais. O agendamento on-line, no site da Prefeitura, somente é ativado quando as doses são distribuídas às unidades de saúde. A Prefeitura utiliza os canais oficiais, como site, Facebook e Instagram para divulgar a vacinação. A imprensa também informa toda a população sobre a abertura do agendamento.

COBERTURA VACINAL

Foz do Iguaçu tem atingido bons índices de cobertura vacinal entre a população adulta jovem. Entre o público de 30 a 34 anos, 96,84% já recebeu a primeira dose; de 35 a 39 anos o percentual é de 96,59%. O público de 25 a 29 anos já soma 61,78% de cobertura com a primeira dose. Em pessoas de 60 a 79 anos a cobertura passa de 100%. Os dados populacionais utilizados pelo município são do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).

Os indicadores do boletim diário de vacinação e a quantidade de doses enviadas pelo Governo do Estado são utilizados para determinar a ampliação da faixa etária.

