Ecologia: POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA 4 FAZENDAS POR MORTES DE ONÇAS-PINTADAS NO PANTANAL

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Yaguareté, que investiga a morte por envenenamento de onças-pintadas em fazendas, na região do Pantanal sul-mato-grossense.

Segundo a PF, foram analisadas 20 carcaças de animais silvestres de diversas espécies que, pelo estado em que se encontravam, podem ter sido vítimas de envenenamento provocado por ação humana. Foram cumpridos, ao todo, quatro mandados de busca e apreensão, três em fazendas na região de Corumbá e um em Campo Grande.

Gavião foi encontrado morto também em junho. (Foto: Divulgação)

Caso – A operação foi deflagrada depois que diversos animais, entre eles onças-pintadas, urubus, gavião, cachorro-do-mato e moscas foram encontrados mortos de uma só vez, no Pantanal sul-mato-grossense, em junho deste ano. As mortes podem ter sido provocadas devido ao uso de veneno agrícola ilegal. As carcaças foram encontradas na região do Passo da Lontra.

As suspeitas de uso indevido de veneno agrícola é reforçada pelo fato de nenhum dos 18 animais terem sido encontrados com marcas de tiro, briga ou qualquer outra forma violenta.

Assim que as carcaças foram localizadas, equipe do Ibama foi até o local e colheu materiais biológicos e a propriedade rural onde os animais foram encontrados foi notificada.

O nome da operação de hoje faz referência à língua indígena Guarani, na qual “Yguareté” significa onça-pintada. A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone (67) 99131-9355. Caso alguém saiba de informações sobre este ou outros casos de competência da PF, entre em contato. A identidade será mantida em sigilo.