Foz do Iguaçu: VACINAÇÃO E EVENTOS APONTAM VOLTA DOS TURISTAS NO MUNICÍPIO

A vacinação de 81% da população adulta com pelo menos primeira dose contra a covid e a agenda de pelo menos cinco grandes eventos apontam para volta dos turistas neste segundo semestre Foz do Iguaçu. Entre os principais destinos turísticos, Foz está entre as principais cidades que mais vacinaram até agora. São Paulo aplicou a primeira dose em 73% da população adulta, Rio de Janeiro (75,9%), Salvador (74%), Curitiba (75%) e Florianópolis (71,4%).

Entre os eventos, já estão agendados seis neste semestre, que devem reunir 13,7 mil pessoas. O Encontro Brasileiro do Mercado Imobiliário entre os dias 12 a 18 de setembro no Recanto Cataratas vai reunir 1,5 mil participantes. No Congresso Paranaense da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná (Faciap), entre os dias 15 e 16 de outubro, são esperadas duas mil pessoas no Hotel Mabu.

O X-Business, entre os dias 15 e 17 de outubro, espera 1,2 mil pessoas no Rafain Palace. Ainda em outubro, o Desafio Cataratas do Iguaçu vai reunir os jogadores de esportes eletrônicos. O evento será classificatório para o Campeonato Mundial de eSports, que acontece em Singapura, em dezembro.

O Governo 5.0, evento estadual entre 24 a 26 de novembro, espera quatro mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, deputados, vereadores, secretários estaduais e municipais. O 16º Festival das Cataratas terá sua edição presencial nos dias 1º, 2 e 3 de dezembro e pretende reunir pelo menos cinco mil interessados em produtos e serviços nos diversos segmentos do turismo.

Indicativos

Um novo decreto municipal, publicado na sexta-feira (30), autorizou eventos corporativos com até mil participantes neste mês de agosto. Em setembro, serão liberados eventos corporativos com até 1.500 participantes e sociais com até 500 pessoas. Também serão permitidos jantares de formatura com até 1.500 pessoas. A partir de 15 de outubro serão liberados todos os eventos corporativos, independente do número de pessoas, desde que seja respeitada a capacidade máxima de 70% dos espaços.

A retomada do turismo já tem bons indicativos. O aeroporto internacional vai receber neste mês de agosto até 26 voos diários – números de antes da pandemia. Hotéis começaram a contratar de volta os trabalhadores e também ampliaram e reformaram suas instalações para receber os turistas na temporada de verão. Um novo hotel com 130 apartamentos foi inaugurado nesta segunda-feira, 2.

Nos principais atrativos turísticos, as visitas cresceram 105% nas Cataratas do Iguaçu (56.819 pessoas em julho e 27.739 em junho) e a usina da Itaipu Binacional recebeu 30.025 visitantes em julho.