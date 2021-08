Investigação: VÍTIMA DE SAIDINHA DE BANCO TIRA ARMA DE BANDIDO, MATA UM E FERE OUTRO

Um homem foi atacado por bandidos quando saía de uma agência do banco Itaú, no bairro do Humaitá, na zona sul do Rio. Na abordagem, a vítima conseguiu pegar a arma de um dos dois criminosos e abriu fogo contra os assaltantes, que foram atingidos. A “saidinha de banco” será investigada pela polícia.

Segundo a polícia, um deles morreu no local e o outro acabou preso, ferido, durante a tentativa de fuga. O crime chegou a interferir no trânsito da Rua Humaitá e deixou em pânico quem circulava pelo local, cheio de bares, lanchonetes e outros comércios.

A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e o local será periciado. Por volta das 14h30, policiais militares do 2° Batalhão (Botafogo) seguiam por lá em busca de testemunhas e outros elementos para ajudar na elucidação do ocorrido. Ainda não há informações se a vítima do assalto também acabou ferida na tentativa de roubo.

As identidades do cliente do banco e dos criminosos ainda não foram reveladas pela polícia.

(Da Redação com Metropoles)