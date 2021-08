Os ambientes polares são os mais ameaçados pelo aquecimento global. Estudos de 2020 já mostraram que os ursos polares podem acabar extintos até 2100, e agora uma nova pesquisa mostra que os pinguins podem seguir o mesmo caminho.

A pesquisa, publicada no periódico Global Change Biology mostra que 98% de todas as populações de pinguins imperadores do mundo estarão extintas até 2100. Isso, claro, se a tendência global de emissão de gases estufa continuar a mesma.