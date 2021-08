Tech News: BUSCA POR CELULARES COM 5G DISPARAM E PREÇOS CAEM NO BRASIL

Ainda não se sabe exatamente quando a tecnologia 5G estará disponível em pleno funcionamento para os brasileiros, mas a busca por celulares que suportam a conectividade de quinta geração já está crescendo no país. É o que indica o levantamento realizado pelo Buscapé e o grupo Mosaico, com dados do segundo semestre de 2020 e o primeiro de 2021.

Segundo o estudo, a procura por celulares 5G aumentou 477% nos primeiros seis meses de 2021, em comparação ao segundo semestre do ano passado. A boa notícia é que os preços sofreram uma queda de 15%. O smartphone mais barato com suporte para 5G no ano passado custava a partir de R$ 1.799,10 enquanto em 2021 é possível encontrá-lo por R$1.531,37. Em contrapartida, a busca por smartphones, no geral, caiu 31%.

O crescimento de dispositivos compatíveis com o 5G no Brasil também garantiu a queda de preço de alguns modelos. O Galaxy Note 20 Ultra 5G, que no ano passado era encontrado por R$ 5.399,10, em 2021 caiu para R$ 4.640,70.

Ranking de aparelhos com 5G mais buscados

A relevância do 5G na categoria de smartphones no site, consequentemente, também subiu. Em julho, quando os primeiros modelos com a conectividade surgiram no Brasil, a busca por esse tipo de dispositivo marcava apenas 1% das buscas, enquanto em 2021, o número aumentou para 8,7%.

Fontes do Buscapé afirmam que o aumento das buscas pode ter ocorrido pelo maior número de modelos disponíveis no mercado, assim como o maior conhecimento do consumidor em relação à tecnologia.