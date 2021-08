TOMANDO DECISÕES COM A AJUDA DE DEUS

Ó Deus, dai-me sabedoria e orientação para a tomada de decisões e no enfrentamento dos desafios que tenho que enfrentar. Dê-me a caridade para lidar apropriadamente com aqueles que encontro. Dê-me a gratidão por tudo que o Senhor tem feito para me abençoar. Dê-me a claridade para entender que viver para Jesus é a melhor de todas as escolhas. No nome do Senhor Jesus eu oro. Amém.