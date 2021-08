Economia: PREÇO MÉDIO DA GASOLINA NO PAÍS ULTRAPASSA R$ 6, MOSTRA LEVANTAMENTO

O preço médio da gasolina no país chegou a R$ 6,006 em julho, aumento 24,7% em relação ao fim de janeiro, segundo dados do Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Nos primeiros quinze dias de fevereiro, a média era de R$ 5. O avanço registrado no mês passado é de 2,28% na comparação com junho.

“O cenário continua de alta também para o etanol, embora o preço médio esteja bem próximo do registrado no mês anterior. O combustível foi encontrado em julho a R$ 5,042, o litro no território nacional, alta de 0,2%”, explicou Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O aumento na gasolina foi observado em todas as regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste, onde o combustível subiu 2,69% na comparação mensal. No Sudeste, o índice verificou a menor alta nacional, 2,05% a mais do que no fim de junho.

Qual ao preço médio mais alto, o Centro-Oeste é o campeão, com o litro sendo vendido a R$ 6,080. Já menor preço médio por litro está na Região Sul, onde o combustível chega a R$ 5,776.

Em relação aos estados, o Acre lidera os preços com a gasolina a R$ 6,416 o litro. Embora nenhum estado tenha apresentado queda no preço, o combustível mais barato foi encontrado no Amapá, a R$ 5,488.

ETANOL

A situação do etanol é mista, já que três regiões brasileiras tiverem redução nos preços. O Sudeste foi o campeão nesse quesito, com queda de 1,09%. Quem registrou a maior alta foi o Nordeste, onde o etanol era vendido com prelos 2,05% acima do visto no fim de junho.

O Centro-Oeste tem o etanol mais barato: R$ 4,655 o litro. Nos postos nordestinos, o combustível já chega a R$ 5,269, liberando os preços altos.

No recorte estadual, São Paulo vendeu o etanol mais barato, a R$ 4,154. O Rio Grande do Sul ficou na outra ponta, com o combustível atingindo preço médio de R$ 5,816.

(Da Redação com Capitalist)