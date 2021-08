CREIAMOS, UM DIA SABEREMOS O PROPÓSITO DOS ACONTECIMENTOS QUE NÃO ENTENDEMOS!

“Respondeu Jesus: ‘Você não compreende agora o que estou fazendo a você; mais tarde, porém, entenderá’.” (João 13:7).

Quantas vezes nos perguntamos, ou questionamos a Deus o porquê de terminada situação em nossas vidas? Muitas vezes, quando acontece algo que foge do nosso controle e não compreendemos: a perda de alguém, o fim de um relacionamento, uma doença, um acidente, o desemprego, perseguições, uma decepção e etc… Perguntamos, por quê, Senhor? Realmente não conseguimos compreender.

A Palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que Deus tem sempre o comando de tudo. Se O temos como autor e consumador da nossa fé, podemos confiar e descansar n’Ele.

O que Jesus faz agora podemos não compreender, mas Ele o sabe muito bem. Mais tarde iremos compreender que tudo que nos acontece coopera para o nosso crescimento na fé, no amor e no conhecimento do Senhor.

Mesmo sem entender, nosso caráter está sendo moldado quando passamos por dificuldades confiando e amando a Deus de todo coração.

Compreendendo o que Deus faz:

– Confie mais! Tente se lembrar de acontecimentos passados que o ajudaram a crescer e depender mais de Deus.

– Ore colocando nas mãos do Pai todas as suas questões ou dúvidas. Creia que Ele sabe e comanda tudo.

– Jesus é o nosso maior exemplo. Aprenda por meio da Bíblia sobre o Seu amor, serviço e entrega incondicional.

– Lance as suas ansiedades e o seu coração aos pés da cruz de Cristo. Descanse na Paz de Jesus.

– Creia antes mesmo de compreender o que está acontecendo.

– Compartilhe com irmãos mais experientes na fé, sobre as suas incompreensões e peça que orem por você.

OREMOS:

Senhor meu Deus, mesmo sem compreender o porquê de toda a turbulência pela qual estou passando, eu quero confiar mais em Ti e na Tua Palavra. Me ajuda a crer de todo o coração que o Senhor tem o controle da minha vida em Tuas mãos. Confio que o Senhor é bom e Fiel, tem um propósito firme em todas as coisas. Dá-me forças e aumenta, a cada dia, mais a minha fé. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)