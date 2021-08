Dia Mundial da Cerveja: COMO ELA PODE SER BENÉFICA À SAÚDE; ENTENDA

Em (6/8) é comemorado o ‘Dia Mundial da Cerveja’, bebida queridinha por muitos brasileiros. O que talvez a maioria das pessoas não saibam é se ela fornece benefícios à saúde. Para esclarecer o assunto, o SD conversou com especialistas.

“Segundo estudo de Di Castelnuovo e colaboradores, publicado em 2002, o consumo moderado de cerveja reduziu em 21% o risco de doença coronária, em 33% o risco do AVC 26%”. A Dra. Nicolle, cardiologista do esporte diz que o ideal são dois copos para homens e um para mulher ao dia. A médica destaca que caso o indivíduo já possua alguma alteração em colesterol ou glicemia a cerveja não é recomendada.

Essa regra vale também para quem sofre com doenças hepáticas, pois dessa maneira a bebida não entrará como benefício. Cerveja é uma bebida alcoólica feita de grãos, como cevada, trigo ou centeio, que foi fermentada com fermento.

É aromatizada com lúpulo, que dá um ótimo sabor, uma vez que tendem a ser amargas, equilibrando a doçura do açúcar e dos grãos. Algumas variedades de cerveja também são aromatizadas com frutas ou ervas e especiarias.

De acordo com a Adriana Stavro, nutricionista funcional e fitoterapeuta, o teor de álcool da cerveja é geralmente de 4 a 6%. No entanto, pode variar de muito fraco (0,5%) a excepcionalmente forte (40%). Os principais tipos de cerveja incluem stout, soft, cerveja de trigo e a cerveja mais popular, lager. Os diferentes estilos de cerveja são produzidos quando os cervejeiros variam os grãos, os tempos de fermentação e os condimentos que usam.

QUANTAS CALORIAS TEM UM COPO DE CERVEJA?

“As calorias de uma cerveja dependem de quanto de álcool é colocado, do tipo da cerveja e claro, quantidade de carboidratos. Abaixo estão os cálculos para uma porção de 355 ml de cerveja normal, com teor de álcool de aproximadamente 4% Calorias: 153 Álcool: 14 gramas Carboidratos: 13 gramas.

É importante observar que as cervejas com maior teor de álcool também contém mais calorias. Isso ocorre porque o álcool possui cerca de 7kcal/g. Isso é mais que carboidratos e proteínas (4kcal/g)”, explica Adriana Stavro.

QUEM NÃO PODE TOMAR CERVEJA?

Pessoas que ingerem qualquer medicamento que tenha interação com o álcool

Indivíduos que vivem com uma condição médica que pode ser agravada pelo álcool

Grávidas, mulheres que amamentam ou que estejam tentando engravidar

Indivíduos celíacos ou intolerantes ao glúten

EXISTE ALGUMA REGRA PARA O CONSUMO CONSCIENTE?

O álcool entra na corrente sanguínea através do estômago e do intestino delgado. Se seu estômago estiver vazio quando começar a beber, o álcool entrará em sua corrente sanguínea mais rapidamente. Portanto, o ideal é comer antes do primeiro gole. E mais:

Beba muita água. Antes, durante e depois de beber

Não misture álcool com bebidas açucaradas ou energéticas.

Evite lanches salgados, eles farão você ficar com sede e provavelmente beberá mais. Muitos se queixam que após tomar cerveja se sentem inchados. Por que ela causa essa sensação e como evitar?

“O inchaço é um dos efeitos mais comuns que o consumo de bebida alcoólica pode ter no corpo, pelo fato de ser considerado uma substância inflamatória, e ela pode ser agravada pelos ingredientes misturados na bebida, que resultam em gases , desconforto e mais inchaço.

Também é possível notar alteração no rosto, que geralmente é acompanhado de vermelhidão. Isso acontece porque o álcool desidrata. Quando o corpo está desidratado, a pele e os órgãos vitais tentam reter o máximo de água possível, causando inchaço no rosto e em outras partes”, finaliza a nutricionista.

(Da Redação com Terra)