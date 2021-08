Tensão: CONCLUEM QUE DRONE RESPONSÁVEL POR ATAQUE AO PETROLEIRO MERCER STREET É IRANIANO

“Especialistas americanos concluíram com base nas evidências de que o veículo aéreo não tripulado (UAV, sigla em inglês) foi produzido no Irã”, disse o Centcom em um comunicado à imprensa.

ATAQUE AO NAVIO MERCER STREET

Em 30 de julho, o petroleiro da Mercer Street foi atacado por um drone equipado com um explosivo de nível militar, matando dois tripulantes. O comandante do navio, um cidadão romeno, e um cidadão britânico que faziam parte da tripulação de segurança do navio.

Na ocasião, Teerã negou categoricamente ter algo a ver com o ataque ao Mercer Street no golfo de Omã. O Centcom acrescentou que o petroleiro foi alvo de dois ataques de drones mal sucedidos ainda no dia anterior.

O Reino Unido e Israel apóiam as conclusões dos EUA em sua investigação do ataque, disse o comunicado.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na semana passada que os três países se consultaram para determinar uma resposta apropriada contra o Irã.

Israel, Reino Unido, Libéria e Romênia, em duas cartas separadas ao Conselho de Segurança da ONU, disseram acreditar que o Irã foi o responsável pelo ataque. O Irã, por sua vez, disse que não recebeu nenhuma prova de seu envolvimento no ataque.

(Da Redação com Sputnik)