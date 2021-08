Foz do Iguaçu: MINISTRO DO DESENVOLVIMENTO DESTACA AVANÇO DA POLÍTICA HABITACIONAL EM FOZ

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, participou nesta sexta-feira (06) da entrega dos conjuntos habitacionais Boicy I e II, na região de Três Lagoas, em Foz do Iguaçu. As 576 moradias são destinadas a famílias de baixa renda, cadastradas e sorteadas pelo Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu (Fozhabita).

Durante o evento, o ministro reconheceu o avanço da política habitacional em Foz do Iguaçu e reafirmou o compromisso do Governo Federal em oferecer moradias dignas à população. “Foz do Iguaçu é uma das maiores referências do turismo nacional e internacional pelos seus atrativos e a forma como recebe as pessoas, o que dignifica o país, e o Paraná, em especial. É uma cidade que está sendo bem administrada pelo prefeito e o governo federal reafirma o compromisso com a política habitacional. Sabemos que existe um déficit habitacional que precisa ser combatido, e nós estamos trabalhando para isso”, disse o ministro.

Rogério Marinho também destacou a qualidade das obras e a infraestrutura dos empreendimentos, que contam com área de lazer, salão de festa e quiosques com churrasqueiras. “Esse residencial é o exemplo de uma obra bem feita, demonstrando respeito à população. Esperamos que essas famílias possam resgatar sua cidadania e ter sua dignidade preservada”, comentou.

Juntos, os residenciais Boicy I e II receberam investimentos na ordem de R$ 46 milhões com recursos federais e contrapartidas. Os empreendimentos possuem 36 blocos, com 16 apartamentos cada, e contam com infraestrutura completa, como água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica, pavimentação e drenagem. Cada unidade habitacional possui 48 metros quadrados e conta com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

Para o prefeito, a entrega dos apartamentos é mais uma grande conquista para centenas de famílias, que terão agora uma nova oportunidade de vida. E também reafirmou o compromisso do município em firmar novas parcerias para ampliar a oferta de moradias.

Em setembro do ano passado, foram inauguradas 340 unidades habitacionais no Conjunto Residencial Angatuba, na mesma região de Três Lagoas. Em parceria com a Itaipu e o Governo do Estado, também foram entregues 25 casas na Vila C, em fevereiro deste ano. Nos próximos meses, está prevista a entrega do Condomínio do Idoso, com 40 casas, espaços de lazer e convivência. Ao todo, são 981 novas moradias em Foz do Iguaçu desde 2020.

PRESENÇAS

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Vermelho de Foz do Iguaçu, do líder do governo federal na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros; do deputado federal Giovani Cherini; do secretário nacional de habitação, Alfredo Santos; do vice-prefeito delegado Francisco Sampaio, além de secretários municipais, vereadores, líderes religiosos, representantes da Caixa Econômica Federal e da construtora responsável pela obra. Cerca de 60 famílias foram convidadas para acompanhar a cerimônia.

(Da Redação com AMN)