Futebol: CONHEÇA OS CONFRONTOS DAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL

Estão definidos os confrontos das quartas de final da Copa Intelbras do Brasil 2021! Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (6), os torcedores conheceram os quatro duelos da quinta fase da competição mais democrática do país.

Os confrontos das quartas de final da Copa Intelbras do Brasil ficaram assim:

Athletico x Santos*

Grêmio x Flamengo*

São Paulo x Fortaleza*

Fluminense x Atlético-MG*

*decidem o confronto em casa

De acordo com a tabela básica da competição, as partidas serão disputadas entre os dias 24 de agosto e 2 de setembro. A tabela detalhada será divulgada assim que definida pela Diretoria de Competições da CBF.

Sem potes ou direcionamento, qualquer confronto poderia ser sorteado. O evento, que contou com a participação de Chico e Alê Xavier, do canal Desimpedidos, e do ex-jogador Grafite, também definiu o chaveamento para a sequência da Copa do Brasil.

As semifinais, por exemplo, serão chaveadas da seguinte forma:

Athletico ou Santos X Grêmio ou Flamengo

São Paulo ou Fortaleza X Fluminense ou Atlético-MG

Como o chaveamento ficou definido previamente, as próximas fases da competição contarão apenas com sorteios para definição dos mandos de campo.

(Da Redação com CBF – Foto: Reprodução Instagram ESPN)