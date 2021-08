Paraná: COM 8,5 MILHÕES DE DOSES APLICADAS, PARANÁ CHEGA A 73% DOS ADULTOS IMUNIZADOS

O Paraná ultrapassou a marca das 8,5 milhões de vacinas contra Covid-19 aplicadas no Estado nesta sexta-feira (6). Em cerca de seis meses e meio, foram 8.521.967 doses aplicadas, das quais 6.061.602 primeiras doses, 2.152.959 segundas doses e 307.406 doses únicas.

Atualmente, 73,03% dos paranaenses adultos já iniciaram sua imunização e receberam pelo menos uma dose (D1 ou dose única). São 6.369.008 pessoas já alcançadas pela vacinação. Além disso, 28,21% da população já está completamente imunizada (seja com a segunda dose ou com dose única), somando quase 2,5 milhões de pessoas. São 2.460.365 paranaenses que já finalizaram seu ciclo de imunização.

Dos imunizantes utilizados no período, 49,2% são da Covishield (AstraZeneca/Oxford), 33% da Coronavac (Instituto Butantan/Sinovac), 14,2% da Cominarty (Pfizer/BioNTech) e 3,6% da Janssen (Johnson & Johnson).

Com o avanço da vacinação, o Paraná se aproxima das metas estabelecidas pela Secretaria Estadual de Saúde: chegar a 80% dos adultos vacinados com pelo menos uma dose até o final de agosto, e 100% até setembro.

“Temos um cronograma que aponta para alcançar 100% da população acima de 18 anos no próximo mês, e vamos continuar atingindo nossos objetivos. Mas o cuidado precisa continuar: estamos com a variante delta em transmissão comunitária no Paraná. Temos uma grande necessidade de que todos os paranaenses tomem a primeira dose e lembrem de tomar a segunda dose na data correta. É um esforço coletivo”, afirma Beto Preto, secretário da pasta.

POPULAÇÃO GERAL

Em números absolutos, o Paraná é o quinto estado que mais vacinou no Brasil – atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Quando o recorte é apenas nas doses aplicadas na população geral, a posição sobe para terceiro (atrás de São Paulo e Rio de Janeiro).

No grupo de adultos de 18 a 59 anos, foram 2.877.654 doses aplicadas. Na sequência, entre os grupos prioritários, os que mais receberam vacinas foram as pessoas de 60 a 64 anos (926.091), as de 65 a 69 anos (829.910), os trabalhadores de saúde (804.508) e os idosos de 70 a 74 anos (609.601).

Além disso, as mulheres são maioria entre os vacinados: elas correspondem a 55% de todos os imunizados.

MUNICÍPIOS

Em doses absolutas, os municípios que mais aplicaram vacinas foram Curitiba (1.504.377); Londrina (422.417), Maringá (395.618), Cascavel (243.044), Ponta Grossa (221.463), Foz do Iguaçu (206.137), São José dos Pinhais (184.344), Colombo (154.122), Guarapuava (129.344) e Paranaguá (126.537).

Proporcionalmente à população, o Ranking da Vacinação destaca, entre os municípios que mais aplicaram a primeira dose, Pontal do Paraná (79,74%), Maringá (78,56%), Barra do Jacaré (75,21%), Floresta (74,81%) e Arapongas (74,33%).

Na segunda dose, lideram o ranking Bom Jesus do Sul (34,04%), Pontal do Paraná (33,99%), Kalore (32,73%), Esperança Nova e Santo Antônio do Caiuá (ambos com 31,32%). Já na dose única, os destaques são Porto Vitória (10,1%), Siqueira Campos (9,45%), Itaperuçu (8,82%), Sertanópolis (8,42%) e Imbaú (7,82%).

MAIS DOSES

O Paraná recebe, nesta sexta-feira, mais 415.790 vacinas contra a Covid-19. O envio da nova remessa foi confirmado pelo Ministério da Saúde na quinta-feira (5). O lote inclui 177.840 doses da Pfizer/BioNTech e 233.800 AstraZeneca (ainda não especificadas entre primeira ou segunda dose), além de 4.150 da Janssen (dose única). Nesta semana, o Paraná já distribuiu 158.670 vacinas para D1 na população em geral acima de 18 anos.

