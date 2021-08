Campeonato: FOZ DO IGUAÇU INICIA A 2ª FASE DO CITADINO DE KART

A segunda fase do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Itaipu começa neste sábado (7), com a realização da 4ª etapa no Adrena Kart. Depois ficarão faltando apenas as etapas de 4 de setembro e 16 de outubro. A programação e organização são do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Com três etapas já disputadas, os líderes são Rodrigo Dagostini na categoria F-4 Geral; Rodrigo Dagostini, na F-4 Sênior; Gabriel Chemin, na F-4 Graduados; Marcos Rosa, na F-4 Super Sênior; Firás Fahs, na F-4 Júnior; e Caio Zorzetto na categoria Cadete.

CLASSIFICAÇÃO DO CITADINO DE KART DE FOZ DO IGUAÇU APÓS TRÊS ETAPAS

Categoria F-4 Geral:

1º) Rodrigo Dagostini, com 55 pontos

2ֻº) Gabriel Chemin, 52

3º) Arthuro Mallorquin, 52

4º) Nicolas Zaparolli, 43

5º) Guilherme Zimermann, 36

6º) Marcos Rosa, 33

7º) Adriano Sabião, 22

8º) Auber Miola, 20

9º) Jaime Júnior, 20

10º) Luiz Gollin, 9

11º) Alan Bueno, 7

12º) Pedro Henrique, 6

13º) Luigi Favaretto, com 1 ponto

Categoria F-4 Sênior:

1º) Rodrigo Dagostini, com 62 pontos

2º) Arthuro Mallorquin, 56

3º) Nicolas Zaparolli, 47

4º) Guilherme Zimermann, 41

5º) Jaime Júnior, 35

6º) Alan Bueno, 23

7º) Luiz Gollin, com 16 pontos

Categoria F-4 Graduados:

1º) Gabriel Chemin, com 78 pontos

2º) Pedro Calegário, 20

3º) Luigi Favaretto, com 1 ponto

Categoria F-4 Super Sênior:

1º) Marcos Rosa, com 65 pontos

2º) Adriano Sabião, 45

3º) Auber Miola, com 40 pontos

Categoria F-4 Júnior:

1º) Firás Fahs, com 77 pontos

2º) Bernardo Miola, 39

3º) Vinicius Martins, com 19 pontos

Categoria Cadete:

1º) Caio Zorzetto, com78 pontos

2º) Luigi Gollin, 52

3º) Bernardo Motter, 37

4º) André Júnior, 19

5º) Juan Mallorquin, com 15 pontos

