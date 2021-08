LIBERDADE CRISTÃ

“É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gal 5:1).

Por que Deus fez livres os verdadeiros cristãos, mas podendo eles pecar?

Algumas pessoas perguntam: por que Deus nos fez livres, sabendo que o homem usaria mal dessa liberdade, tal qual Adão e Eva, e cometeria o pecado? Essa questão é muito importante!

Para nos fazer belos, criados “à sua imagem e semelhança” (Gn 1:26).

Deus nos dotou de muitos dons que não deu aos animais, dentre esses dons, a inteligência e mãos construímos o que a inteligência elaborou.

Deus nos deu também: liberdade, vontade, memória, consciência, capacidade de amar, cantar, sorrir, chorar… Nenhuma outra criatura d’Ele irracional tem isso.

Deus não podia nos ter feito melhores enquanto criaturas, pois Ele não olhou um “modelo” fora d’Ele para nos criar, mas “entrou dentro d’Ele mesmo” e O tomou como modelo para nos criar.

De todas as faculdades que Deus nos deu, a que mais nos assemelha a Ele é a liberdade; nenhuma outra criatura no mundo a tem. Podemos até dizer a Deus, como os anjos maus: “não vos servirei!” (Jer 2:20).

Deus não nos deu liberdade para fazer o mal, mas só o bem.

Como pode Deus ser infinitamente bom se decide criar pessoas que não se salvarão?

Tirar a liberdade do homem, como fazem os países comunistas, é tirar-lhe a dignidade; é baixar-lhe ao nível de animal irracional. Por isso esses países sucumbem inexoravelmente.

Deus quer que o amemos e sirvamos, mas, livremente. Ninguém aceita ser amado ou amar “na marra”.

A nossa liberdade explica a triste história do pecado trazido ao mundo pelo inimigo maligno no paraíso, o que destruiu o plano original de Deus, o que Jesus veio recuperar com sua Morte e Ressurreição.

Se Deus não nos desse liberdade, a ponto de pecar, não seríamos imagem Dele, maravilhosos, e sim apenas robôs, marionetes e teleguiados. Ele não quis assim.

Deus aceitou “correr o risco” de nos fazer livres, mesmo sabendo que Ele teria que aceitar a morte do Seu Filho na Cruz para nos salvar.

O Criador, em sua sabedoria e bondade, viu que assim era bom. Um mistério de Seu amor que não podemos entender até o fim.

“Vós fostes chamados à liberdade irmãos. Entretanto que a liberdade não sirva de pretexto para a carne, mas, pela caridade, colocai-vos a serviço uns dos outros” (Gal 5:13).

O que nos rouba a liberdade, mais que as cadeias de ferro, são as cadeias do pecado.

“Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça?” (Rom 6:16).

Sejamos também gratos a Deus pela liberdade que Ele nos deu para amá-lo e, consequentemente, para sermos amados por Ele.

OREMOS:

Meus Senhor Deus amado, derrama sobre mim o Teu espírito. Que o Teu mover na minha vida possa refletir o Teu amor e que os meus atos reflitam o Teu agir sobre mim. Em nome de Jesus, amém!

(Com Bíblia OnLine)