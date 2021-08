Pandemia: BRASIL REGISTRA 990 MORTES POR COVID-19 EM 24H, E TOTAL SE APROXIMA DE 563 MIL

E mesmo nas regiões com a situação um pouco melhor, a circulação viral continua num nível considerado alto ou epidêmico, o que certamente não representa nenhum alívio.

Há ainda uma inquietude crescente com os idosos: outro estudo da FioCruz observou um aumento no número de internações por Síndrome Aguda Respiratória Grave (SRAG) em indivíduos com mais de 80 anos no Estado do Rio de Janeiro. Essa elevação, porém, ainda não se traduziu em mais mortes nessa faixa etária.

Entre as possíveis explicações para o fenômeno, destacam-se o aumento do descuido com as medidas preventivas (como o uso de máscaras e o distanciamento físico) e uma eventual diminuição da eficácia das vacinas com o passar do tempo, embora tudo indica que elas continuam a ter a capacidade de proteger contra os óbitos. Mas todas essas especulações ainda precisam ser confirmadas pela ciência.