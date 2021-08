Foz do Iguaçu: STARTUP ORIGINÁRIA DO PTI, 3DI ENGENHARIA, É CASE DE SUCESSO NO PARANÁ

A história da 3DI Engenharia com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR), já existe há mais de 15 anos. Engenheiros Mecânicos da turma de 2005 da Unioeste Campus Foz do Iguaçu, Maycon Savoldi e Lucio Ricken chegaram ao PTI-BR em 2006 para aprender sobre engenharia, mas receberam muito mais: networking, parcerias, ingresso ao mercado e criaram uma empresa que faturou R$15 milhões de reais nos últimos três anos.

Com lançamento em 2013, a 3DI Engenharia foi projetada mediante proposta de startup para ingresso na Incubadora Santos Dumont. Atualmente, com mais de 20 profissionais atuando no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, a 3DI Engenharia, empresa já consolidada no mercado, trabalha com conhecimentos obtidos ainda enquanto bolsistas do Centro de Competência em Estrutura de Barragens do PTI. “Começamos como empresa de projeto e simulação computacional com desenho 3D”, conta Maycon Savoldi, sócio-fundador da empresa. “Desde que entramos no ecossistema do PTI, ainda acadêmicos, nos foi apresentado um universo de possibilidades. Uma delas foi a de pesquisa e desenvolvimento (P&D) a qual considero determinante para o bom desfecho da 3DI”, complementa Lucio Ricken, sócio da 3DI. Com imersivas pesquisas na temática do biogás, os então fundadores da 3DI Engenharia viram uma oportunidade de associação ao Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), também instituído no mesmo ano.

Após a passagem pelo Parque Tecnológico Itaipu, a empresa conquistou outros importantes reconhecimentos no mercado, dentre eles ser integradora de tecnologias perante as empresas prestadoras de serviços de implantação do condomínio de produção de biogás na cidade de Entre Rios do Oeste – Paraná, além de fazer parte da Câmara Técnica de Energia do Programa Oeste em Desenvolvimento (POD). Representada por um dos sócios, a empresa também participa da inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR), bem como é uma das fundadoras da Cooperativa de Energias Renováveis do Paraná, a Paraná Energia.

PRODUTO PRÓPRIO

Em 2020, a empresa lançou o equipamento Pure Methane, pioneiro na América Latina, de fabricação brasileira, dedicado à produção de biometano. A primeira unidade foi instalada na Unidade de Demonstração da Itaipu Binacional, administrada pelo CIBiogás, sendo um produto de padrão exportação e com alta aceitabilidade de mercado.

Reconhecida como operadora de plantas de biogás, a 3DI lançou em 2020 a nova empresa Construtora Ricken & Savoldi, dedicada a obras de infraestrutura. Também foi lançada, no mesmo ano, a empresa Pure Tech Energy que é uma marca industrial dedicada ao desenvolvimento de equipamento para purificação de gases. “O pensamento empreendedor promovido pelo Parque Tecnológico fez toda diferença para que a nossa empresa saísse do papel e tivesse o potencial expansivo que tem hoje, e também para que pudéssemos pensar mais longe, além de projetar novas empreitadas”, salienta Lucio Ricken, sócio-fundador da empresa. A partir dessa marca, foram lançados 10 produtos dedicados ao tratamento do biogás para uso em motogeradores ou em caldeiras industriais, incluindo equipamentos para obtenção do biometano e recuperação do CO2. Atualmente, a empresa prepara-se para as primeiras exportações em 2022.

A 3DI Engenharia está em fase de lançamento de produtos de agrupamento financeiro para usinas de energias renováveis com o objetivo de viabilizar projetos e gerar mais empregos, oportunidades e qualidade de vida. “Seguimos na mesma perspectiva da instituição que nos ensinou boa parte do que executamos, o PTI: focar na integração entre forças públicas e privadas, unindo pessoas engajadas no desenvolvimento coletivo, somando conhecimento técnico e capacidade financeira, buscando resultar em projetos sustentáveis e que gerem benefício para todos”, diz Maycon.

Atualmente, o Parque Tecnológico possui mais de 50 empresas vinculadas à Incubadora Santos Dumont e ao Condomínio Empresarial. Empreendedores interessados em ingressar no ecossistema podem obter mais informações pelo email negocios@pti.org.br ou pelo telefone (45) 99116-1596.

(Da Redação com PTI)