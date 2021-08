Vacinas: PARANÁ RECEBE MAIS 136,5 MIL DOSES DA ASTRAZENECA, ÚLTIMA PARTE DO LOTE DA SEMANA

Os imunizantes contra a Covid-19 chegaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por volta das 20 horas, complementando a 35ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

Ao todo, o governo federal encaminhou ao Estado 415.790 doses nesta sexta. A maior parte do lote, com 279.290 vacinas, desembarcou no Paraná à tarde, via terrestre – o conjunto é formado por 177.840 doses da Pfizer/BioNTech, 97.300 da AstraZeneca/Covax e 4.150 Janssen/Johnson & Johnson.

Segundo o Informe Técnico, 57,6% das doses são destinadas à primeira dose (D1) ou dose única (DU) e 42,4% para a segunda aplicação (D2). São elas: 138.060 Pfizer/BioNTech D1, 97.300 AstraZeneca/Covax D1, 4.150 Janssen/Johnson & Johnson DU, 39.780 Pfizer/BioNTech D2 (referente à 20ª pauta) e 136.500 AstraZeneca/Fiocruz D2 (da 21ª pauta).

DISTRIBUIÇÃO

O material começará a será distribuído pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste sábado (7).

As vacinas serão encaminhadas pela manhã para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã (via aérea) e à tarde para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Maringá, Londrina e Telêmaco Borba (por meio terrestre).

REMESSAS

Esta é a segunda remessa de imunizantes enviada pelo governo federal nesta semana. Na quinta-feira (5) o Paraná recebeu 129.870 doses do lote de 187.470 vacinas contra a Covid-19 da 34ª pauta. Com a nova remessa, o Estado somará 603.260 doses recebidas neste período, sendo 398.180 D1 ou DU e 205.080 D2. Somando todos os envios, o Paraná recebeu 10.467.510 de doses e chegará a 10.604.010 com o lote desta noite.

VACINÔMETRO

Até a tarde desta sexta, o Paraná já aplicou 8.521.967 vacinas, sendo 6.061.602 D1, 2.460.365 D2 ou DU.

(Da Redação com AEN)