Bárbaro: INTEGRANTE DO PCC É DECAPITADO EM FRENTE AO PAI A MANDO DO COMANDO VERMELHO

Um homem ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foi decapitado em frente ao pai por três homens, na tarde dessa quinta-feira (5/8), em Tangará da Serra, no Mato Grosso. Os criminosos levaram a cabeça de José Claudeson de Souza Silva, de 25 anos, em uma mochila, após o crime.

Segundo apurações da polícia, a principal suspeita é de que os assassinos estivessem cumprindo uma ordem do Comando Vermelho. Os suspeitos foram identificados como Carlos Miranda, 50, Wallyson Grunevald Moreira,25, e Layson Hutysan Alaves do Nascimento, 28. As informações são do RDNews.

José trabalhava em uma obra com o pai quando três homens chegaram no local procurando por ele. De acordo com o boletim de ocorrência, Laisson golpeou a cabeça da vítima e, depois, os outros suspeitos fizeram a decapitação em frente ao pai de José.

A polícia foi acionada e encontrou o homem sem a cabeça na construção.

O pai disse, em depoimento, que o filho era integrante do PCC. O caso é investigado pela Polícia Civil matogrossense, mas, até o momento, ninguém foi preso.

(Da Redação com Metrópoles)