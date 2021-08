Detido: POLÍCIA PRENDE PASSAGEIRA POR EXPOSIÇÃO INDECENTE DENTRO DE UM AVIÃO

A polícia de Rapid City, cidade localizada no estado americano de Dakota do Sul, prendeu uma mulher de 41 anos da Flórida por exposição indecente, entre outras coisas, em um avião da Southwest que estava estacionado no pátio do Aeroporto Regional, reportou a revista Newsweek.

De acordo com as autoridades, um oficial no aeroporto foi notificado pela tripulação sobre uma passageira indisciplinada a bordo por volta das 20h50, da sexta-feira retrasada (30), Quando chegou ao avião, avisou a desordeira que a escoltaria para fora do avião se ela não parasse de falar alto e perturbar. O policial disse ter sentido cheiro de álcool na mulher.

Desafiando as ordens, a mulher, identificada como Mistie Watkins, 41, começou a se expor indecentemente aos outros passageiros do avião, tirando a roupa, enquanto tentava se afastar do policial. Ela chegou a agredir o policial com chutes e reforços chegaram para carregá-la até o terminal do aeroporto.

A mulher foi levada e será processada por exposição indecente, conduta desordeira, simples agressão policial e ocupação ilegal. O Tampa Free Press traz uma foto da mulher envolvida no caso.

Nesse ano, apenas até julho, foram mais de 3.600 relatos de passageiros indisciplinados, de acordo com a Federal Aviation Administration (FAA). O número é um triste recorde histórico, embora 2.600 desses incidentes sejam relacionados ao não uso de máscara. Para coibir tais situações, que põem em risco a segurança e a saúde dos demais passageiros, o governo americano tem aplicado multas pesadíssimas, que chegam a mais de US$ 30 mil.

(Da Redação com AEROIN)