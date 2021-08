Foz do Iguaçu: 9ª REGIONAL DE SAÚDE IRÁ RECEBER MAIS DE 18 MIL DOSES NO INÍCIO DESTA SEMANA

A 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu deve receber no início da semana mais 18.634 doses da vacina contra a Covid-19. Os imunizantes são para dose única, primeira e segunda dose. Nem todos são para a cidade de Foz do Iguaçu, já que a 9ª Regional contempla os municípios de também Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Matelândia, Ramilândia, Itaipulândia, Missal e Serranópolis do Iguaçu.

A entrega faz parte de um grande lote com 400.230 vacinas recebidas pelo Paraná e distribuídas entre todas as 22 regionais de todo o estado. Estão destinados para a primeira dose ou dose única cerca de 57% do total, enquanto que 43% serão para a segunda dose.

Com este novo lote ficando a disposição dos munícipes da tríplice fronteira, a faixa etária da fila de vacinação na cidade, que no momento está em 25 anos ou mais, deve abaixar ainda mais.

Os fabricantes de vacinas contra a Covid-19 que serão enviados para os nove municípios da 9ª Regional de Saúde são : 1.980 doses de AstraZeneca, para a primeira aplicação; 85 imunizantes Janssen de dose única; 2.874 vacinas da Pfizer, para primeira aplicação; 4.335 doses da AstraZeneca, para segunda aplicação; e 9.360 medicamentos da Pfizer, para segunda dose.

