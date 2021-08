Foz do Iguaçu: CONCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA DA AVENIDA ANDRADINA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu concluiu os serviços de implantação da ciclovia na Avenida Andradina, localizada na região Norte da cidade. Com 2,8 km de extensão, a pista oferece mais segurança aos ciclistas que utilizam a via para o lazer ou no caminho para o trabalho.

A pista integra o grande projeto do Município de ampliação e integração das ciclovias e ciclofaixas da cidade. A nova ciclovia da Avenida Andradina, por exemplo, permite ao ciclista sair da Vila C, passar pelos bairros Cidade Nova e Jardim Ipê, até o centro comercial da Vila A. Outro trajeto possível é sair da Vila A, passando pelas avenidas Andradina, Tarquínio Joslin dos Santos e Tancredo Neves, para ir ao Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu.

O investimento na ciclovia foi de R$ 970 mil. A obra foi concluída antes do prazo estabelecido no contrato, que era 3 de setembro de 2021. Localizada no canteiro central da pista, a ciclovia conta com sinalização vertical e horizontal, e também lixeiras para o descarte correto de resíduos.

MALHA CICLOVIÁRIA

Foz do Iguaçu conta atualmente com mais de 50 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas. Ampliar a malha cicloviária da cidade é um compromisso da gestão municipal. Para os próximos meses, estão previstas a implantação de novos trechos de ciclovias, incluindo a Avenida Juscelino Kubitschek, uma das principais vias da cidade. Além das ações da Prefeitura, a Itaipu Binacional também está investindo na implantação de ciclovias na Avenida Tancredo Neves, no entorno da área florestal onde passa o Arroio Jupira, na Vila A.

(Da Redação com AMN)