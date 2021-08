Foz do Iguaçu: TRÍPLICE FRONTEIRA ENTRE ARGENTINA, BRASIL E PARAGUAI TEM NATUREZA E CULTURA

A Tríplice Fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai é a principal fronteira da América do Sul em termos de população, circulação de pessoas e relações internacionais. Da mesma forma, esta região é reconhecida como uma das principais rotas de turismo; veja opções de locais para desfrutar nas cidades-fronteiras.

A tríplice Fronteira é formada do lado argentino pela cidade Puerto Iguazú, do lado paraguaio; Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandárias e Minga Guazú; e, do lado brasileiro, Foz do Iguaçu. Ao todo, a Tríplice Fronteira é habitada por mais de 902 mil pessoas.

Os destinos, em sua maioria nesta região, remetem ao aspecto multicultural entre povos e as riquezas naturais, como cataratas, cascatas, diversidade de espécies, entre outros. Para os turistas que gostam de locais que inspiram cultura e natureza, viajar para esta região é uma boa pedida.

Cataratas do Iguaçu

Um dos destinos mais procurados em Foz do Iguaçu , as Cataratas são eleitas uma das Sete Maravilhas da Natureza, com cerca de 275 quedas d’água, descoberta por Alvãr Nuñes Cabeza de Vaca, em 1542.

Esta maravilha fica localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, Paraná, no Brasil, e o Parque Nacional Iguazú em Misiones, na Argentina, na fronteira entre os dois países. A área total de ambos os parques nacionais corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical e é considerada Patrimônio Natural da Humanidade.

O Centro de Visitantes do parque conta a infraestrutura necessária para atender as necessidade do turista. Há postos de informação sobre o atrativo, bilheteria e exposições ambientais permanentes. O preço dos ingressos para ter acesso às cataratas existem em três modalidades: estrangeiros (R$ 83), países do mercosul (R$ 66) e brasileiros (R$ 50).

Marco das Três Fronteiras

Estar em três locais ao mesmo tempo é a principal atração ao conhecer o marco das três fronteiras. O local foi inaugurado em 1903 e é composto por um obelisco feito de pedra, pintado com as cores do Brasil, em um cenário onde se juntam as águas do Rio Iguaçu com as do Rio Paraná. Desse local, é possível ver Brasil, Argentina e Paraguai próximos um do outro.

O marco das três fronteiras pode ser acessado na avenida Gen. Meira, s/n – Jardim Eldorado, em Foz do Iguaçu. Lá é possível conferir restaurantes e espetáculos artísticos também. O valor do ingresso é R$ 40.

La Aripuca

La Aripuca fica localizada em Puerto Iguazú, Misiones, na Argentina – Cidade próxima a Foz do Iguaçu. O local é composto por uma enorme escultura feita com 30 árvores resgatadas da Selva de Misiones, pesando cerca de 500 mil kg e com 17 m de altura. O principal objeto deste lugar turístico é compartilhar valores culturais que demonstram a relação da convivência entre homem e natureza.

O local conta com mais 4 estruturas: Tacurú; uma loja de artesanatos construída com pedras locais e uma estética rústica, Yateí; uma loja de produtos locais construída como uma habitação rural, Cucurucho; um pequeno bar que entre outros se destaca pelos sucos e sorvetes, construído com uma estética similar às construções indígenas, Termitas; um restaurante que serve almoços com pratos regionais.

A cobrança da taxa de entrada na atração pode ser paga em Reais, Dólares ou Pesos Argentinos e o valor é de cerca de R$ 150. A visitação acontece diariamente, das 9h às 18h (horário local de Puerto Iguazú), inclusive nos finais de semana e feriados.

Saltos del Monday

Saltos Del Monday é uma cachoeira de aproximadamente 40 m de altura e 120 m, localizada no Parque Municipal Monday, localizado no Distrito Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná, Paraguai.

As paredes de pedras são gigantes, chegando a 35 m de altura. Elas são ideais para a prática de rapel e alpinismo e um caminho feito por alpinistas permite ao turista chegar até as margens do rio Monday, logo depois das quedas d’água.

O local ainda conta com uma infraestrutura com passarelas que permitem chegar bem próximo ao salto, estacionamento, portal de entrada, calçamento e um local para bebedouros, banheiros, lojas de souvenirs e lanchonetes. A entrada é cerca de R$ 10.

Parque das Aves

O Parque das Aves é também uma ótima opção de turismo na Tríplice Fronteira. Ele é considerado o segundo destino turístico mais procurado em Foz do Iguaçu, localizado no município brasileiro, situado próximo às Cataratas do rio Iguaçu.

O parque possui 16 hectares de mata nativa, com 1,5 mil animais de 140 espécies diferentes entre aves, répteis e mamíferos. É uma instituição privada que trabalha como um centro de conservação integrada de espécies da Mata Atlântica, pesquisando a reprodução em cativeiro e preservando animais ameaçados de extinção.

Durante a visita, há lanchonetes no local, banheiros e loja de souvenires. Tudo integrado de maneira ecológica a mata e aos animais que ali vivem. O horário de funcionamento é diariamente das 8h30 as 17h.

(Com Portal IG – Reportagem Mariana Quadros)