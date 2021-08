Foz do Iguaçu: VERMELHO QUER HABITAÇÃO DIGNA AOS MORADORES DA OCUPAÇÃO DO BUBAS

Preocupado as famílias que vivem em situação precária na ocupação do Bubas, o deputado federal Vermelho pediu ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, uma solução rápida para esse problema que se arrasta há anos.

O pedido foi endereçado também ao secretário nacional de habitação, Alfredo dos Santos e ao governador Ratinho Júnior. “Tenho certeza que unindo as forças da União, Estado e Prefeitura, encontraremos uma solução para oferecer uma vida digna para aquelas famílias que vivem em condições precárias”.

Vermelho argumentou que a ocupação do Bubas é a maior do Paraná, onde vivem cerca de 6 mil pessoas. “Estamos investindo R$ 463 milhões na nova ponte e na Perimetral Leste, que passarão ao lado dessa ocupação e devemos investir um pouco mais para atender os nossos irmãos que sofrem”.

De acordo com a Defensoria do Estado, a ocupação do Bubas abriga mais de 3 mil famílias. Um levantamento de acadêmicos da Unioeste revelou que 63% dos moradores reclamam da falta de água ou de energia elétrica.

Residencial Boicy

Junto com o ministro, governador e prefeito, o deputado Vermelho participou da solenidade de entrega das chaves do Residencial Boicy I e II, em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira.

Esses conjuntos, localizados na região de Três Lagoas, beneficiarão 576 famílias de baixa renda. São R$ 46 milhões de investimentos do Governo Federal em parceria com a Prefeitura, que doou o terreno e selecionou as famílias beneficiadas.

Em seu pronunciamento, Vermelho agradeceu os investimentos dos governos Federal e Estadual em Foz do Iguaçu e destacou o trabalho da Prefeitura na resolução dos problemas de habitação.

“A administração do prefeito Chico Brasileiro tem feito um grande esforço para resolver o déficit habitacional e sempre poderá contar com nosso apoio junto ao presidente Bolsonaro e ao governador Ratinho Junior”, destacou o parlamentar.