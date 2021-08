Preço de outro planeta: TURISMO ESPACIAL VAI CUSTAR R$ 2,3 MILHÕES POR PESSOA

A época em que as pessoas comuns poderão viajar para o espaço apenas para fazer turismo chegou, pelo menos para quem tem muito dinheiro. A Virgin Galactic, empresa do megabilionário Richard Branson, anunciou oficialmente que já está vendendo ingressos para interessados em fazer um rápido voo até o espaço e pagar de astronauta por alguns minutos. O preço? US$ 450 mil (pouco mais de R$ 2,3 milhões) por assento.

A empresa pretende oferecer três pacotes de turismo espacial: assento único, pacote com vários assentos e voo completo (exclusivo).

A empresa recebeu em junho passado a aprovação nos Estados Unidos para comercializar a viagem ao espaço.

Em seu primeiro voo teste tripulado ao espaço, o próprio Branson chegou a 70 km de altitude com sua nave e retornou em segurança para a Terra.

Outra concorrente que também atingiu o espaço com seu foguete e em breve iniciará a comercialização dos voos espaciais é a Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon.

Bezos e mais três tripulantes atingiram a altura de 100 km com seu foguete New Shepard, em voo suborbital de pouco mais de 11 minutos. Uma das tripulantes de Bezos foi Wally Funk, de 82 anos, que se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço.

(Da Redação com Band)