Vaticano: ENCONTRADO PACOTE COM MUNIÇÕES ENVIADO DA FRANÇA AO PAPA FRANCISCO

Um pacote com três projéteis, endereçado ao Papa Francisco, foi encontrado no centro de triagem do correio de Peschiera Borromeo, região da Lombardia, província de Milão.

As autoridades informaram que o pacote continha projéteis de uma pistola Flobert, de calibre 9 milímetros, conforme o Il Messaggero. O endereço foi escrito à mão e era pouco legível, contudo, era endereçado ao Papa Francisco, na Cidade do Vaticano. Além disso, a encomenda não continha informações sobre o remetente. As autoridades estão em alerta e uma investigação está em andamento para apurar quem enviou a encomenda. (Da Redação com Sputnik)