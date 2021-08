Barbárie: MULHER TRANS É ASSASSINADA EM VELÓRIO DE COMPANHEIRO

Uma mulher trans foi assassinada com oito tiros durante o velório do companheiro em Joinville (SC). Sabrina Martins, segundo a PM, tinha passagens por tráfico de drogas, roubo e estelionato. Ocompanheiro da mulher também havia sido morto por disparos de arma de fogo;

Segundo informações da Polícia Militar publicadas pelo portal UOL, testemunhas informaram que dois homens entraram no velório e efetuaram os disparos contra Sabrina e fugiram a pé.

Sabrina foi encaminhada ao Hospital Municipal São José, mas morreu após dar entrada. A PM informou que Sabrina tinha passagens policiais por tráfico de drogas, roubo e estelionato.

Na noite anterior ao crime, o companheiro de Sabrina, Emerson Ferkrussen Mello Júnior, 23, também foi morto por disparos de arma de fogo.

De acordo com reportagem, uma câmera de monitoramento flagrou o motoboy parando a moto no momento que foi assassinado com mais de 15 tiros à queima-roupa por um homem que o esperava na rua.

Nas redes sociais, Sabrina postou pela última vez na madrugada de ontem justamente com uma foto em luto ao companheiro. “‘Tô’ sem chão”, escreveu ela.

(Da Redação com Yahoo)