Foz do Iguaçu: CIDADE ESTÁ NA LISTA DOS 10 PRINCIPAIS DESTINOS TURÍSTICOS DO MUNDO

A Lonely Planet, maior editora de guias de viagem do mundo, listou Foz do Iguaçu entre 10 destinos turísticos do planeta que merecem e devem ser visitados na pós-pandemia. “São os 500 lugares mais emocionantes, memoráveis e absolutamente interessantes neste planeta, classificados em ordem de brilho. A covid-19 resultou em restrições de viagens que podem ter cortado suas asas até 2020, mas agora é o momento perfeito para planejar com antecedência para que você esteja pronto para sua próxima aventura”, diz a editora no ranking em que as Cataratas do Iguaçu estão na sétima posição.

“Esses são os lugares que achamos que você deveria conhecer; há paisagens que o vão surpreender. Eles vão provocar pensamentos, emoções ou apenas uma necessidade urgente de contar a alguém sobre eles. Aqui estão as 10 melhores experiências de viagem da Ultimate Travel List do Lonely Planet. Esperamos que isso inspire suas próprias listas de desejos de viagens”, completou a Lonely Planet.

O secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, afirmou que o ranking feito no final do ano passado mostra que o destino Iguaçu terá uma recuperação rápida entre os atrativos internacionais. “A imagem das Cataratas do Iguaçu é uma das mais conhecidas do mundo. Agora é trabalhar forte, já que vacinamos 80% da população e todos os atrativos estão rigorosos em cumprir os protocolos de segurança sanitária”, disse.

DESTINO DO MUNDO

“Minha mãe foi a quase todos os lugares e diz que as Cataratas do Iguaçu são definitivamente as mais impressionantes”, diz o norueguês Jan Triska em comentário da postagem da Lonely Planet.”A nova lista, compilada pela equipe de especialistas do Lonely Planet, destaca experiências imperdíveis, desde observar a vida selvagem nas Ilhas Galápagos até admirar a espetacular Cataratas do Iguaçu, passando pelas paisagens geotérmicas do Parque Nacional de Yellowstone”, escreveu a CNN em matéria repercutindo o ranking. A lista foi postada nos principais sites de viagens e vendas do mundo, entre eles, o Amazon.

No ranking, as Cataratas do Iguaçu estão classificadas entre os 10 principais atrativos no mundo com o parque nacional Uluru-Kata Tjuta na Austrália, Delta do Okavango em Botsuana na África, Parque Nacional de Yellowstone em Wyoming nos EUA, o Lago Bled na Eslovênia, os templos de Angkor no Camboja, Salar de Uyuni (deserto de sal) no altiplano boliviano e o circuito de Annapurna (montanha) no Nepal.

(Da Redação com AMN)