Foz do Iguaçu: FORTALECIMENTO DO TURISMO, GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E QUESTÕES JURÍDICAS FORAM PONTOS DEBATIDOS NA AUDIÊNCIA SOBRE DUTY FREE NA CÂMARA

A Câmara Municipal protagonizou na manhã desta segunda-feira, 9 de agosto, uma discussão sobre instalação de lojas Duty Free em Foz. O debate foi chamado e conduzido pela vereadora Anice Gazzaoui (PL). Dentre os assuntos abordados foram: insegurança jurídica da Portaria 307/2014, referente às lojas francas de fronteira; a importância delas para o turismo e geração de emprego e renda no município e a preocupação com relação ao produto nacional.

Como deliberação, a vereadora Anice afirmou: “Acredito que a audiência atingiu o objetivo. Temos um ponto em comum: precisamos ajustar e onde há insegurança jurídica precisamos debater. Formaremos um grupo de estudos sobre o tema para darmos continuidade ao debate”.

Participaram também das discussões os vereadores: João Morales (DEM), Rogério Quadros (PTB), Yasmin Hachem (MDB), Kalito (PSD), Cabo Cassol (Podemos) e Alex Meyer (PP). Também marcou presença: Coronel Robson de Oliveira, representando o diretor-geral da Itaipu Binacional; Danilo Vendrúsculo – presidente do Observatório Social; Yuri Benitez – presidente do Comtur; Salete Horst – secretária municipal da Fazenda; Paulo Angeli – secretário de Turismo; João dos Santos, secretário municipal de Indústria e Comércio e Juan Vicente Ramirez, vice-presidente da Câmara de Comércio de Ciudad del Este.

SEGURANÇA JURÍDICA E PEQUENOS COMÉRCIOS

O Expositor Mário Camargo, Despachante Aduaneiro e Diretor de Comércio Exterior da Acifi, falou sobre a insegurança jurídica da legislação a respeito das lojas francas. “A partir da Portaria 307 ainda tivemos muitas dúvidas. As pequenas empresas estão excluídas das lojas francas. Se não tirarmos a insegurança jurídica não tem como dar tranquilidade ao pequeno investidor. Poderíamos sugerir que haja um comprometimento desses investidores de não vender o produto nacional. Existe uma insegurança jurídica, uma preocupação com o produto nacional. Essa legislação é federal, temos de sair desse debate com alguma proposição, de fazermos algum movimento para trazermos inclusive os investimentos necessários. Que a gente possa formar um grupo para tentarmos fazer a alteração da instrução normativa e também sobre a questão do produto nacional, que acho que lá na frente pode refletir. Nosso trabalho é trazer investimentos, mas com segurança”.

Ali Chams, assessor do vereador Adnan El Sayed (PSD) disse: “Acho que não ficou claro a questão do pequeno empresário. Talvez essa medida só aumentaria concentração de renda e capital na mão de alguns empreendedores. A gente defende maior desenvolvimento econômico, mas também que traga desenvolvimento para as pessoas e não aumento da concentração na mão de poucos”.

Coronel Robson, representante da Itaipu, declarou: “Acreditamos que o cumprimento da lei irá dar uma resposta adequada para o problema, ora levantado”. Danilo Vendrúsculo, presidente do Observatório Social de Foz, destacou: “Com relação à concorrência desleal. Existe a lei que é clara e que trata de preços predatórios. Como economista, não tenho dúvidas que de 2010 para cá tivemos um equilíbrio na fronteira”.

FORTALECIMENTO DO DESTINO IGUAÇU

Paulo Angeli, secretario municipal de Turismo e Projetos Estratégicos, abordou a questão do turismo e fortalecimento do destino. “A nossa visão turística é que isso fortalece o nosso destino. O turismo está em 5º ou 6º lugar em arrecadação de impostos. Devemos pensar no aumento da questão turística e os free shops são favoráveis”.

Felipe Gonzaléz, presidente do Codefoz, afirmou: “O destino turístico está em um crescente, dado os investimentos maciços que Itaipu vem fazendo na promoção do destino, especialmente na retomada. E, também em relação ao grande esforço do município e lideranças de tornar o destino cada vez mais atraente. Apoiamos que sejam feitas tratativas para que as normativas existentes sejam adequadas”.

“Para nossa comunidade é importante o impacto da instalação dessas lojas, isso faz com que nos readaptemos. As lojas francas contribuem com o turismo, então o Paraguai deve sair da zona de conforto, por exemplo a cultura como maneira de atrair turistas”, disse Juan Vicente Ramirez, vice-presidente da Câmara de Comércio de Ciudad del Este, Paraguai.

“A prefeitura está preocupada com a atração turística, de trazer o turismo para a cidade. A discussão é importante para que nossa cidade atraia o turismo e fortaleça o nosso comércio”, disse João Pereira, secretário municipal de Indústria e Comércio.

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

O advogado Pablo Figueiredo, comentou: “O que estamos discutindo aqui é maior equilíbrio. Precisamos dar um apoio às lojas locais. Lojas localizadas em fronteiras são locais e é prudentes termos. Minha sugestão é que a gente mande por meio da Câmara um apontamento sobre o artigo 18 da portaria. Entendo que o artigo não prejudica, ele tem o aspecto regulatório. Acho que para o investidor neste primeiro momento nós não temos nenhum problema, mas é algo que podemos sugerir”.

Diego Sens, também advogado, pontuou: “Será que o suposto prejuízo seria maior do que o benefício entregue à sociedade? A cautela com a implementação das lojas francas em Foz é necessária, mas quem sai vencendo é o ambiente social”.

Itacir Mayer, representando o Sindilojas, ressaltou: “É difícil se ter unanimidade quando se movimenta ou cria condição que traz conflitos e dificuldades no entendimento. A retomada para Foz é trazer turista. A loja franca é um suporte a mais, onde poderão aumentar seu volume de compra. O maior desejo nosso é ver essas lojas funcionando e gerando emprego”.

Licério Santos, diretor superintendente do Foztrans, destacou: “Desde 2014 quando já aguardávamos a portaria e sabíamos que isso iria acontecer. Muito legítima a defesa da Acifi que sempre defendeu lojas francas, mas por outro lado também existe as outras preocupações. Certamente as lojas francas contribuem sim porque aumenta a cota de compras. O importante é buscar o equilíbrio e cumprimento da lei.

A secretária municipal da Fazenda, Salete Horst, pontuou: “Esse debate é de extrema importância. Concordo em alguns aspectos com a preocupação do Mário, do Codefoz e da Acifi em relação ao artigo 18 da portaria, aos produtos nacionais e aos pequenos comércios. Não há dúvida da importância e em quanto esse comércio diferenciado na região de fronteira é importante. Sabemos que 98% dos empregos são gerados por micro e pequenas empresas, mas o mercado é muito dinâmico. As lojas francas trazem turistas de todos os cantos do país. Qual a melhor forma do município de Foz tirar o melhor de tudo isso?”.

VEREADORES FALAM SOBRE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO E ACORDO SOBRE PRODUTO NACIONAL

O Vereador João Morales (Dem) destacou: “Fiz um apontamento para que o município tivesse um departamento para discutir isso. Sou a favor do desenvolvimento da nossa cidade. Precisamos adequar as leis e seguir adiante. Acredito que um acordo sobre o produto nacional seria perfeito”.

O presidente do Legislativo, vereador Ney Patrício (PSD), disse: “Quem sabe possamos formular um modelo economicamente mais viável, que atenda do ponto de vista jurídico, social e também possamos fazer uma proposta para tentarmos fazer articulação política junto ao congresso para alterarmos o que for necessário”.

“Isso precisa ser um complemento da nossa economia. Acho que precisamos pensar no futuro. Que isso não aconteça com Foz. É um exemplo de geração de emprego, renda e tributação e isso fica para o nosso município”, disse o vereador Rogério Quadros (PTB).

(Da Redação com CMFI)