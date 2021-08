Foz do Iguaçu: JOVENS GANHAM VOZ POR MEIO DA ARTE EM PROJETO ORGANIZADO PELA ITAIPU

Ao longo da última semana, de 2 a 6 de agosto, 30 jovens de Foz do Iguaçu, incluindo vários inscritos no Programa de Iniciação e Incentivo ao Trabalho (PIIT) da Itaipu, participaram de uma atividade diferente. Foi um momento para compartilhar experiências e desenvolver a criatividade por meio da música e da literatura. Para garantir o distanciamento social e a segurança sanitária, o grupo foi limitado a 15 jovens por período, em dois turnos.

O projeto APRENdiz POESIA, organizado pela Itaipu Binacional em parceria com o Grupo de Trabalho (GT) Aprendizagem, trouxe para Foz o rapper Renan Inquérito – que também é escritor, poeta, professor e doutor em Geografia – e o cantor Pop Black, produtor musical e psicólogo. O objetivo? Falar com os jovens usando a linguagem deles. “Não à toa, dentro da palavra aprendiz, temos a palavra ‘diz’, porque os jovens têm muito a dizer, e a arte é uma forma de fazer isso”, disse Inquérito.

A cada encontro, os jovens debatiam algum texto, música ou poesia e, ao final, produziam algo relacionado à conversa. “A temática central dos textos dos debates e das discussões é sempre a aprendizagem, os sonhos e o futuro”, explicou o rapper. Durante a semana, os jovens escreveram cartas para eles mesmos no futuro, elaboraram um “dicionário do coração”, criaram e gravaram um rap e um videoclipe, que será lançado em breve, e ainda produziram um livro artesanal com técnicas de serigrafia e cartonagem.

Passada a fase da timidez, o trabalho com os jovens fluiu. “Jovem é aquela coisa, fica no casulo. Mas se você falar, vem! Com cuidado e jeitinho, ele vem”, brincou Pop Black. “Porque o jovem só quer ser ouvido. E, quando ele tem uma oportunidade como essa, não podemos agir de um jeito ‘você vai fazer isso ou aquilo’. A gente só quer te ouvir. E ouvindo, o vínculo vem. É extraordinário”, garante.

“Eu acredito que a arte pode mostrar um caminho, ela pode fazer com que os jovens encontrem alguma identidade, ou até mesmo ressignifiquem o caminho e a profissão que já escolheram. Muitos já são bem decididos do que querem, mas com um toque de arte, serão profissionais mais coloridos, talvez mais humanos, mais afetivos”, afirmou Inquérito.

É o caso de Nicholas Delvecchio Santos, de 16 anos, que quer fazer Medicina Veterinária. Segundo ele, a experiência o ajudou bastante, “porque a poesia e o rap ajudam muito a falar, a conversar mais com as pessoas, a interagir mais com elas. Isso vai me ajudar na minha carreira ou na minha vida”, disse.

Miriã Rocha Brizola, de 14 anos, nem gostava de rap, mas também aproveitou ao máximo a oportunidade. “Estou aprendendo bastante coisa. Acho que eles estão trazendo uma visão diferente sobre o rap, porque muitas vezes não é aquilo que eu estava acostumada a saber ouvir. É muito bom, muito construtivo para mim”, disse ela.

FORA DA CAIXINHA

A ideia do APRENdiz POESIA é inserir os adolescentes em um processo criativo, literário e musical, a partir de atividades que explorem a liberdade de expressão, considerando o universo do próprio jovem e suas visões. “Embora estejamos trabalhando com temáticas relacionadas à realidade deles, trabalhamos de uma forma um pouco diferente, um pouco menos, vamos dizer, burocrática. Eles podem extrapolar, sair um pouco da caixinha”, explicou Renan Inquérito.

“Essa experiência foi bastante importante, porque propiciou a eles demonstrar que são capazes e que são protagonistas de toda uma história”, avaliou o presidente da Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, Hélio Cândido do Carmo. Tudo isso, por meio do diálogo e da arte.

“Acredito muito na arte. Acho que é pela arte que o ser humano mais consegue se expressar. A arte é a mola propulsora pra tirar a gente do anonimato de nós mesmos. Então a arte, para mim, é a mola propulsora que empurra esses jovens para o futuro”, finalizou Pop Black.

SEMANA NACIONAL DA APPRENDIZAGEM

A ação faz parte do calendário local da Semana Nacional da Aprendizagem, celebrada no mês de agosto. Durante todo o mês, diferentes organizações que atuam na profissionalização e inserção do adolescente no mundo do trabalho, na condição de aprendiz, promovem iniciativas diversas para marcar o momento.

Em Foz do Iguaçu, o GT Aprendizagem decidiu realizar um projeto que envolvesse os adolescentes atendidos por essas organizações. A Itaipu Binacional, por meio do Programa PIIT, compõe o grupo de trabalho. Além da contratação dos adolescentes aprendizes, a empresa participa e atua preponderantemente no apoio institucional e operacional às diversas iniciativas de promoção e garantia de direitos humanos de crianças e adolescentes na região.

De acordo com Ortiz, Coordenador do Programa PIIT, “O APRENdiz POESIA resulta de uma ação coletiva, em rede. Nós acreditamos que o direito à profissionalização só pode ser garantido se pudermos garantir o desenvolvimento integral do adolescente, seu acesso à saúde, à educação, ao lazer, à cultura, à informação, à participação social e política.”

RAP – APRENDiz POESIA

É papo de futuro jovem apren-diz

Que vai atrás do seu sonho e vai buscar ser feliz

Diz que quer uma oportunidade

Diz eu tenho capacidade

Quero uma chance de mostrar minha visão

E ser a voz de uma nova geração

Eu vou atrás da melhora vou traçar meu caminho

E tem vários comigo eu não estou sozinho

Sou o futuro tenho que tá presente

Juventude de atitude adolescente

Sente que também pode mudar

Sente nada pode parar

Vai na fé e não deixa ninguém te diminuir

Vai na fé e acredita que “cê” vai conseguir

Vai na fé advogado, médico e engenheiro

Vai na fé não deixa o sonho morrer no travesseiro

Eu faço acontecer eu planto pra colher

E o meu futuro

Futuro

Primeiro emprego, primeira profissão

Primeira missão, pra encarar o mundão

Diploma formatura, faculdade

É tanta pressão nessa idade

Vai lá e faz o que tiver ao seu alcance

Nem todo mundo vai ter a mesma chance

Infelizmente vários iguais a nós

Não tiveram a mesma voz

A vida é professora todo dia

E eu sou um aprendiz poesia

O tempo não vai parar, nem se o relógio quebrar

Independente de despertador se tem que acordar

Vou buscar e a minha hora um dia vai chegar

Vou buscar tenho atitude pra poder conquistar

Vou buscar e o meu sonho eu vou realizar

Vou buscar eu vou lutar e nada vai me parar

Eu faço acontecer eu planto pra colher

E o meu futuro

Futuro

(Da Redação com JIE – Fotos de Sara Cheida/Itaipu Binacional )