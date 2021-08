Política: PELOS PARANAENSES, SOLDADO FRUET VOTARÁ CONTRA OS NOVOS PEDÁGIOS

O deputado Soldado Fruet (PROS) anunciou, na sessão desta segunda-feira (09), que votará contra o projeto de lei que autoriza a delegação de rodovias estaduais para a nova concessão rodoviária federal por 30 anos, encaminhado pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa. “Eu votarei com o povo do Paraná. Votarei com minha consciência tranquila, sabendo que esse é o voto esperado por cada cidadão paranaense”, declarou, ressaltando que “daqui a alguns anos, cada um poderá olhar para trás e lembrar do seu voto nesta Casa, ver se fez o bem, se respeitou o cidadão ou se semeou uma praga”.

“Desde sempre, manifestei-me contrário a qualquer nova praça de pedágio e a qualquer pedágio com valores exorbitantes, como é o caso aqui no Estado do Paraná”, destacou. Segundo ele, após divulgar em suas redes sociais um vídeo expondo sua preocupação com o tema, recebeu muitos comentários da população revoltada com as novas concessões. O Líder do PROS na Assembleia Legislativa criticou o discurso “requentado” do governador Carlos Massa Ratinho Junior, “o mesmo usado pelo ex- governador Jaime Lerner, que deixou um legado incrível no Estado, mas deixou também um mal chamado pedágio”.

Na avaliação do Soldado Fruet, o fato de a licitação ocorrer na Bolsa de Valores não é sinônimo de transparência nem de legalidade; caso contrário, toda licitação realizada em outro local não seria transparente. Para ele, faltou transparência ao realizar uma reunião fechada com deputados da base, sem ouvir a todos os representantes da população, e ao apresentar um projeto que não detalha onde serão as praças de pedágio, sem levar em conta as contribuições das audiências públicas realizadas em todo o Estado.

PESO NO BOLSO – O parlamentar até concordou que o Paraná terá um gigantesco canteiro de obras, mas criticou o reajuste de 40% nos valores após as duplicações: “afinal, serão 15 novas praças de pedágio e, somadas às que já existem e à ânsia das concessionárias por ganhar mais, com certeza teremos muitas obras, pois são elas que garantirão a cereja do bolo, que é o degrau tarifário – maldita peça incluída no processo para garantir mais alguns bilhões às concessionárias e para sangrar ainda mais os bolsos dos paranaenses”.

Além disso, o Soldado Fruet alertou que, em pouco tempo, os preços dos novos pedágios já superarão os valores atuais. Na praça de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Estado, onde hoje o valor é de R$ 18,30, com o desconto inicial mínimo de 30%, alardeado pelo governador, e supondo que a concessionária ofereça mais 10%, chegando a 40% de redução, “parece um ótimo negócio, mas, em sete anos, com os reajustes inflacionários mais o degrau tarifário, já teremos uma tarifa de pelo menos R$ 22 nesse pedágio”. Por isso, indagou: “Onde está o preço justo? Onde estão os menores preços?”, frisando: “Chega de mentiras, chega de iludir o povo paranaense. Pedágio não é bom, pedágio nunca será barato, pedágio é retrocesso”.

Chamou a atenção do deputado a mensagem recebida do Juliano, morador de São Luiz do Purunã. Para trabalhar, ele passa diariamente pelo pedágio instalado a poucos metros de casa e calcula que pagará cerca de R$ 112 mil em pedágio nos próximos 30 anos. “Pelo Juliano e por cada paranaense, eu não me calarei; jamais concordarei com a cobrança de pedágio no Estado”, afirmou, citando que há outras fontes de recursos para manter as estradas. “A arrecadação de IPVA nos próximos 30 anos será de mais de R$ 120 bilhões, R$ 4 bilhões por ano, dinheiro que deveria ser usado na manutenção de rodovias e hoje é usado ao bel-prazer dos governantes”. A justificativa para os novos pedágios é que serão investidos R$ 44 bilhões nas rodovias em 30 anos. “Se for assim, realmente não precisamos de pedágio, pois apenas o IPVA arrecadado nesse período é quase três vezes maior”, comparou o Soldado Fruet.

(Da Redação com Iguassu News)