Urna Eletrônica: PLENÁRIO VOTARÁ PEC DO VOTO IMPRESSO NA CÂMARA HOJE, TERÇA (10)

O líder do Governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, disse que “foi definido que nesta terça (10) que será votado a PEC do voto impresso em plenário em sessão inicialmente marcada para às 16h, e na quarta (11) será votado a PEC do Distritão no plenário” (há reunião marcada para às 19h de hoje para analisar hoje na comissão especial a PEC do Distritão).

Na última sexta-feira (6), o novo relator do parecer do voto impresso, deputado Raul Henry (MDB-PE), rejeitou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 135 de 2019 que pede a expedição de cédulas físicas para fins de auditoria. O texto foi rejeitado na comissão por 22 votos a 11.

Na ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em pronunciamento no Salão Verde nesta sexta-feira (6) que vai levar a questão do voto impresso para o plenário da Casa.

PEC DO VOTO IMPRESSO

De autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF), a PEC 135/19 não estabelece que o voto seja feito em cédulas de papel, mas propõe que uma cédula seja impressa após a votação eletrônica, de modo que o eleitor possa conferir o voto antes que ele seja depositado, de forma automática e sem contato manual, numa urna trancada para auditoria. Portanto, a proposta não visa a eliminação da urna eletrônica por completo.

