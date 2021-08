Econoni: AUXÍLIO BRASIL SERÁ PAGO A PARTIR DE NOVEMBRO PARA 16 MI

O Auxílio Brasil, nome dado pelo governo federal para a proposta de reformulação do bolsa Família, terá seus valores definidos em setembro e começará a ser pago aos beneficiários em novembro, afirmou o ministro da Cidadania, João Roma, nesta segunda-feira (9) após a proposta ser entregue ao Congresso Nacional.

“O valor [do benefício] será definido no final de setembro, uma vez que essa reestruturação do programa entra em vigor a partir do próximo mês de novembro. Até outubro, temos a extensão do auxílio emergencial”, contou o ministro.

Roma reafirmou que a proposta deve ampliar o valor médio do benefício em, no mínimo, 50% em relação aos atuais R$ 189 e vai abranger mais famílias. “O atual programa de transferência de renda, o Bolsa Família, abrange cerca de 14,6 milhões de beneficiários. Esse número deve aumentar e ir acima de 16 milhões”, observou.

Ele ressalta que o Auxílio Brasil vai abranger diferentes políticas públicas e o valor do benefício diferente para cada uma das famílias e uma ênfase na ampliação alimentar e nutricional e, em especial, a respeito da primeira infância. “Hoje temos famílias que recebem de R$ 80 a até mais de R$ 300. Quando se fala em reajuste, se trata a respeito do ticket médio”, explicou.

De acordo com o ministro da Cidadania, o reajuste será alcançado dentro do teto de gastos e com o cumprimento da responsabilidade fiscal. “É natural que o Estado tem uma capacidade de pagamentos que precisa ser observada para o cumprimento das contas públicas”, defendeu ao comentar a necessidade de aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) sobre os precatórios para a definição final do programa.

