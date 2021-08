Susto: HOMEM ACORDA COM PISTOLA NA CABEÇA APÓS ESPOSA LER MENSAGENS EM SEU CELULAR

Um homem de 33 anos teve uma ‘surpresa desagradável’ ao acordar neste sábado (7 de agosto) em sua casa, em Guarapuava, na região central do Paraná.

É que enquanto ele dormia a esposa resolveu dar uma ‘checada’ no celular do marido e se deparou com mensagens de outras mulheres para seu parceiro.

À Polícia Militar, o homem relatou que já acordou com uma pistola – a sua própria pistola – apontada para a cabeça, com a esposa questionando sobre o que havia visto em no celular.

Ainda segundo o relato do homem, seguiu-se uma tentativa de conter a mulher, o que só foi possível após dois disparos serem efetuados. Felizmente, só o assoalho da residência foi atingido e ninguém ficou ferido. Ou muito ferido, já que o homem também levou uma coronhada na cabeça, sofrendo um corte.

O casal acabou na delegacia após a confusão e foram também questionados sobre a procedência da arma. O homem disse que tem duas armas registradas por ser atirador esportivo, mas ainda não havia apresentado a documentação.

(Da Redação com Bem Paraná)