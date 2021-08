Torcedor: DEPUTADO VERMELHO ESTÁ AO LADO DO AZULÃO DA FRONTEIRA

Torcedor declarado do Foz do Iguaçu Futebol Clube, o deputado federal Nelsi Coguetto Maria (PSD), o Vermelho, esteve reunido na última sexta-feira (6) com o presidente do Foz do Iguaçu Futebol Clube, Arif Ahmad Osman. Apaixonado por esportes, recentemente o deputado federal Vermelho anunciou mais de R$ 2 milhões para a melhoria dos campos de futebol onde são disputados os campeonatos amador e veteranos de Foz do Iguaçu.

“ A verba servirá para iluminar os campos e extrair água do subsolo para a manutenção dos gramados”, explicou o deputado durante conversa com diretores do Azulão da Fronteira.

“ O Foz do Iguaçu FC tem feito um grande trabalho de promoção de nossa cidade e principalmente na valorização e revelação de atletas iguaçuenses em suas equipes de base e profissional. Sempre acompanhamos de perto esse trabalho e hoje estaremos ainda mais próximos apoiando um projeto de médio e longo prazo”, concluiu Vermelho.

Para Arif Ahmad Osman, presidente do Foz do Iguaçu FC, ter ao lado um deputado atuante e por isso com forte representatividade junto ao governo municipal, estadual e federal, é de suma importância para a equipe. “ Fazer esporte nunca foi fácil, fazer esporte em meio a uma pandemia ficou ainda mais sacrificante e podermos ter ao lado nosso amigo Vermelho, como nosso verdadeiro embaixador do ‘Azulão’ além de ser uma honra, será crucial para o nosso retorno à série A e na descoberta de novos valores de nosso futebol local e regional”, finalizou Arif Ahmad Osman.

PARANAENSE

O Foz do Iguaçu Futebol Clube fará sua estreia no Campeonato Paranaense da 3ª Divisão jogando fora de casa. O adversário será o AC Paranavaí, no sábado 2 de outubro. Na Quarta-feira (6/10), o Azulão da Fronteira recebe o Patriotas FC (Curitiba) no ABC. Lembrando que devido a pandemia, as partidas não contarão com público nos estádios.

A competição reunirá 12 equipes e tem início programado para o dia 02 de outubro com término em 12 de dezembro. Disputarão a “Terceirona” ao lado do Azulão da Fronteira: AA Batel (Guarapuava), A. Portuguesa Londrinense (Londrina), Arapongas EC (Arapongas), AC Paranavaí (Paranavaí), Aruko Sports (Maringá), CA Cambé (Cambé), EC Laranja Mecânica (Arapongas), GRECAL (Campo Largo), Iraty SC (Irati), Patriotas FC (Curitiba) e REC (Rolândia).

(Da Redação com Assessoria)