Turismo: MAIS DE 4.700 IGUAÇUENSES REALIZARAM OS PASSEIOS DO PROGRAMA FOZ CONHECENDO FOZ

O programa Foz Conhecendo Foz se aproxima da marca de quase cinco mil pessoas atendidas desde o início da operação, em janeiro de 2021. Já são 4.750 iguaçuenses que visitaram gratuitamente os atrativos da cidade em mais de 1.100 passeios. A iniciativa foi criado para contribuir com a recuperação econômica de trabalhadores do turismo após a paralisação das atividades por conta da covid-19.

A líder de um grupo de Desbravadores e Aventureiros, projetos sociais com crianças e adolescentes no bairro Três Lagoas, Diaqueline Soledade, foi quem teve a ideia de levar o grupo aos atrativos de Foz por meio da iniciativa da prefeitura. Foram dois passeios organizados para as Cataratas do Iguaçu e Itaipu Binacional, com cerca de 120 pessoas, no último final de semana.

“O programa deu uma abertura muito grande para organizarmos um grande passeio com os desbravadores e os familiares, que muitas vezes não têm uma chance de ir aos atrativos. Assim eles contemplaram a natureza e a beleza da cidade, sendo atendidos por pessoas muito atenciosas”, destacou.

Quem adorou a experiência marcante foi a pequena Sarah, de 10 anos. “Eu achei o passeio muito legal, consegui conhecer muitas coisas divertidas e foi incrível quando via a usina e as Cataratas”, disse.

“O Foz Conhecendo Foz foi um grande refúgio para os profissionais do setor. Foi o impulso inicial para que continuássemos preparando a cidade para receber ainda mais turistas e criar um ambiente seguro para recebê-los, além de proporcionar aos moradores a experiência de um passeio guiado”, comentou Paulo Angeli, secretário municipal de Turismo e Projetos Estratégicos.

REGIÕES ATENDIDAS

Moradores de todas as regiões da cidade buscam os passeios do Foz Conhecendo Foz, mas o primeiro lugar no ranking é dos que estão no Centro, com 176 embarques, seguido pelo Porto Meira (160); Morumbi (150); Vila C (138) e Três Lagoas (123).

“Ouvimos diversas histórias de pessoas que moravam em Foz há anos e nunca haviam visitado as Cataratas, por isso esse programa se tornou tão importante. Ele foi criado em um momento marcante e renderá muitos frutos aos nossos trabalhadores e moradores”, garantiu Rafael Langwinski, coordenador da iniciativa.

“O programa ainda auxilia mostrando aos moradores como funciona a recepção aos turistas na cidade e a excelência do trabalho de guias e motoristas, que garantem não só um passeio, mas uma experiência”, falou a diretora de Promoção, Marketing e Eventos da Secretaria de Turismo e Projetos Estratégicos, Cristiane Santos.

PARCERIA

A iniciativa do projeto foi apresentada no Legislativo pela vereadora Anice Gazzaoui. O Foz Conhecendo Foz é promovido pela Prefeitura com o apoio do Legislativo e das categorias representativas, como a Liga Independente dos Guias de Turismo de Foz do Iguaçu (Liguia), Cooperativa de Transporte e Turismo Alternativo (Coottrafoz), Sindicato dos Proprietários de Veículos no Transporte Escolar Foz do Iguaçu (Sinprovete) e parceria com as instituições responsáveis pelos atrativos: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Itaipu Binacional e Cataratas do Iguaçu S/A.

COMO AGENDAR

Os moradores devem agendar os passeios pelo telefone ou pelo aplicativo 156 Foz, com até três dias de antecedência. O horário de funcionamento da Central 156 é das 8h às 17h. No momento do embarque, é preciso ter em mãos os documentos e o comprovante de residência.

As visitas estão ocorrendo de terça a domingo. Por razões de segurança contra o coronavírus, os passeios não estão liberados para pessoas acima dos 60 anos ou com comorbidades.

(Da Redação com AMN)