Casa nova: MESSI É ANUNCIADO OFICIALMENTE COMO NOVO JOGADOR DO PSG

Lionel Messi é o mais novo jogador do Paris Saint-Germain. Aos 34 anos, o craque argentino chega com um contrato de dois anos, válido até 2023, e com rendimentos na casa dos 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual). O anúncio, feito oficialmente nas redes sociais do clube nesta terça-feira (10), já ultrapassou 130 mil curtidas no Twitter em poucos minutos.

Messi foi flagrado deixando a sua casa, em Barcelona, e logo depois chegou ao Aeroporto El Prat de Llobregat. Ele desembarcou na França há pouco, deve passar por exames médicos e assinar seu contrato no fim do dia — a apresentação vai acontecer nesta quarta-feira (11).

Ainda na manhã de hoje, o pai de Messi já havia confirmado a ida do filho para o time francês. Questionado por jornalistas quanto à veracidade dos rumores que dão conta da possibilidade do argentino assinar ainda nesta terça-feira com o Paris Saint-Germain, a resposta de Jorge Messi foi uma palavra apenas: “Sim”.

Mais tarde, a esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, postou um stories no Instagram com o jogador já no avião a caminho de Paris. Depois, foi a vez de Neymar, na mesma rede social, “entregar” a chegada do argentino ao PSG. “Juntos novamente”, escreveu o brasileiro na postagem.

(Da Redação com R7)