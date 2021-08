Coluna Caio Gottlieb: O FRANGO TELÓ

Recepcionado pelo presidente da companhia, Irineo da Costa Rodrigues, amigo de longa data de sua família, o jovem e talentoso músico, que tornou-se um dos nomes mais queridos do meio artístico nacional, revelou que seus pais, quando se instalaram em Medianeira vindos do Rio Grande do Sul, atuaram brevemente na avicultura, um dos segmentos que hoje fazem da Lar uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro e que agora, justamente, o terá como embaixador da marca em um grande projeto de marketing.

Assista no vídeo postado abaixo, registrado com exclusividade pelo blog, a divertida conversa entre Teló e Irineo que relembrou essa história.