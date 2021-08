Desfile: BOLSONARO PARTICIPA DE EXIBIÇÃO DE COMBOIO MILITAR EM BRASÍLIA

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou na manhã desta terça-feira (10) da exibição de um comboio militar nas proximidades do Congresso Nacional, em Brasília.

Segundo a Marinha, o desfile já estava programado. A Bolsonaro e ao ministro da Defesa, Walter Braga Netto, foram entregues os convites para que eles compareçam à demonstração operativa, marcada para o dia 16 de agosto, no Campo de Instrução de Formosa.

O ato aconteceu no mesmo dia da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o voto impresso nas eleições — uma das bandeiras do presidente.

Antes do evento, pelas redes sociais, Bolsonaro, chamou autoridades para participar do ato na capital federal.

Segundo o aviso de pauta divulgado pela Marinha, a Operação Formosa acontece há mais de 30 anos e é o maior treinamento militar da instituição no Planalto Central. Pela primeira vez, o ato teve a participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

O anúncio da manifestação, porém, gerou críticas entre políticos, que acreditam que o desfile pode soar como algum tipo de pressão do governo para a aprovação da PEC do voto impresso, além de aumentar a tensão entre os Poderes.

Desfile do comboio militar, com tanques e armamentos, aconteceu na manhã desta terça-feira (10) Foto: Reprodução/CNN Brasil (10.ago.2021).

Leia abaixo a íntegra da nota divulgada pela Marinha:

Blindados da Marinha chegam ao Planalto Central para realizar treinamento em Formosa

“Nesta terça-feira (10/8), pela manhã, comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, serão entregues ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto, os convites para comparecerem à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de agosto, no CIF.”

(Da Redação com CNN)