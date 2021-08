Foz do Iguaçu: CIDADE RECEBE MAIS DE 20 MIL DOSES E AMPLIA FAIXA ETÁRIA DE IMUNIZAÇÃO PARA 20 ANOS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu recebe nesta terça-feira (10) 20.532 doses de vacinas contra a Covid-19 e amplia a faixa etária da população a ser vacinada. Jovens com 20 anos ou mais poderão fazer o agendamento através do site da Prefeitura a partir das 13 horas de hoje. (http://vacinacao.pmfi.pr.gov.br/).

A vacinação acontecerá de quarta a sexta-feira (11, 12 e 13 de agosto) nas 29 unidades básicas de saúde. Na sexta-feira, a Secretaria da Saúde também abrirá o agendamento para o sábado (14). É necessário levar um documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência e cartão SUS (quando possuir) no dia da vacinação.

DOSES

Este é o segundo lote extra entregue pelo Governo do Estado, via Ministério da Saúde, aos municípios de fronteira. O primeiro, com mais de 37 mil doses, foi enviado no dia 16 de julho, quando a prefeitura iniciou a vacinação em pessoas com 28 anos ou mais. Foz do Iguaçu, Guaíra, Santo Antônio do Sudoeste e Barracão receberam, juntas, 45 mil imunizantes.

Foz do Iguaçu já aplicou 223.326 doses; 162.237 de primeira dose, 54.060 de segunda dose e 7.029 doses únicas. Com isso, o município chega a 81,1% da população adulta (acima de 18 anos) vacinada com a primeira dose e 30,8 % com a imunização completa.

(Da Redação com AMN)