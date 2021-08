Operação Párvulo: POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA O TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem (10), a operação Párvulo, que visa combater uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes com atuação em quatro estados.

A operação teve início em 2020 com o acompanhamento de um indivíduo que comprava grande quantidade de haxixe e drogas sintéticas (ectasy) em Foz do Iguaçu e as distribuía na cidade de Guarapari/ES e região. Com o avanço das investigações dos policiais federais da Superintendência do Espírito Santo (SR/PF/ES), constatou-se que a rede de atuação da quadrilha era maior, tendo alcance também nos estados de Minas Gerais e Santa Catarina.

Ao todo, foram expedidos 12 mandados de prisão preventiva, sete mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas quatro unidades da federação, com a participação de, aproximadamente, 100 policiais federais. Na cidade de Foz do Iguaçu estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária de indivíduos que teriam participação, principalmente, na movimentação de recursos financeiros da ORCRIM.

(Da Redação com PF)