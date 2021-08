Turismo: FOZ DO IGUAÇU AGUARDA INTENSO MOVIMENTO DE TURISTAS NO FERIADÃO DA INDEPENDÊNCIA

O turismo de Foz do Iguaçu aguarda uma grande movimentação de visitantes no feriadão da Independência (4 a 7 de setembro) – o primeiro após a fase de queda nos números da pandemia no Brasil. Os hotéis, atrativos turísticos, operadoras, lojas comerciais, bares e restaurantes preparam estruturas e mão de obra para receber visitantes vindos de diversas partes do país, principalmente por via rodoviária.

RESERVAS EM ALTA

O setor de reservas dos hotéis e resorts já vem recebendo consultas e confirmações de diárias para o período. O último decreto municipal liberou os meios de hospedagem para 100% de ocupação. “As melhorias no parque hoteleiro de Foz não pararam durante a pandemia. Ele ficou mais moderno, capacitou os colaboradores e ganhou novos meios de hospedagem com investimentos pesados na hotelaria de luxo e executiva”, disse o presidente do Sindhotéis, Neuso Rafagnin.

A gerente-geral do Vivaz Cataratas Hotel Resort, Luiza Andrade, tem expectativa positiva para o período e espera chegar em 80% de ocupação dos 170 apartamentos. O hotel está localizado na Rodovia das Cataratas e é um dos mais luxuosos do destino. “O Vivaz Cataratas está se preparando para isso, com entretenimento, com muito lazer, envolvendo a natureza. No período do feriado teremos banda de música na piscina, muita recreação e uma programação bacana para as crianças”, informou.

TURISMO DE COMPRAS

No setor de compras, o visitante contará com as opções das tradicionais lojas de Ciudad Del Este, Paraguai e sua enorme variedade de produtos importados. Para isso basta atravessar a Ponte da Amizade entre os dois países, que não exige documentação de vacinação para quem queira apenas fazer compras na cidade fronteiriça. A vacinação contra a covid-19 no Paraguai está avançada e o centro comercial adotou várias medidas sanitárias para evitar a disseminação do novo coronavírus.

Para quem quer fazer compras de produtos importados sem atravessar a fronteira existem as opções de dois duty-free em Foz do Iguaçu. O primeiro está instalado no Shopping JL Cataratas, no centro da cidade, e outro no Shopping Catuaí Palladium, localizado na Avenida das Cataratas. Ambos os duty-free comercializam produtos com garantias, incluindo bebidas, perfumes, eletrônicos, informática, make-up, vestuários, entre outros ítens.

Os turistas podem comprar até US$ 300 por CPF em produtos importados com isenção de impostos. O valor não interfere na cota de mais US$ 500 que pode ser utilizada para compras no Paraguai, em Ciudad del Este.

NOVOS ATRATIVOS

Os principais atrativos turísticos, incluindo as Cataratas do Iguaçu, Marco das Três Fronteiras e Usina de Itaipu, já programam a recepção dos visitantes, com incremento na logística e aumento no número de funcionários e não abrindo mão das medidas sanitárias adotadas para evitar o coronavírus. O destino já conta com mais de 81% da população adulta vacinada e vai receber do Ministério da Saúde um segundo lote de doses extras para frear entradas de novas variantes no país.

Dois atrativos turísticos criados recentemente ampliam as opções para aumentar o tempo de permanência do visitante. O Movie Cars tem 24 cenários e mais de 40 veículos caracterizados do cinema e do show business. Localizado na Rodovia das Cataratas, o local propicia um passeio que garante muita nostalgia e experiências sobre filmes, séries e até clipes musicais que entraram para a história. Lá é possível tirar fotos ao lado da Brasília Amarela dos Mamonas ou o carro usado para viajar no tempo, usado no filme “De Volta Para o Futuro”.

O gerente comercial Guilherme Tell está confiante com o feriado da Independência. “As perspectivas são muito boas para o feriadão. Inclusive estaremos recebendo turistas na segunda-feira, 6 de setembro, véspera do feriado e dia que normalmente estamos fechados para manutenção”, informou.

Já o Centro de Falcoaria é uma opção de passeio para quem ama animais, principalmente as aves de rapina e adora ter contato com a natureza. A visita no centro é uma verdadeira imersão ao mundo da falcoaria, técnica milenar que utiliza as aves de rapinas para caçar. São pelo menos sete espécies diferentes, incluindo o falcão-peregrino, falcão-saker, gavião-asa-de-telha e urubu-de-cabeça-preta. O centro está localizado na Rodovia Tancredo Neves, caminho para a Usina de Itaipu e é necessário agendar a visita.

SERVIÇO

Vivaz Cataratas Hotel Resort

BR 469 – Rodovia das Cataratas, 6798

Contato: (45) 3529-8200 Whatsapp: (45) 9 9836-0304

www.vivazcataratas.com.br

Liberty Duty Free – Cataratas JL Shopping

Avenida Costa e Silva, 185

Contato: (45) 99916-0463

http://www.libertydutyfree.com.br/

Cellshop Duty Free – Shopping Catuaí Palladium

Avenida das Cataratas, 3570

Contato: (45) 3422-3745

http://www.cellshopdutyfree.com/

Movie Cars

BR 469 – Rodovia das Cataratas, km 20

Contato: (45) 3132-5416

www.moviecars.com.br

Centro de Falcoaria

Rua Silmar Benitez, 280 – Bairro Porto Belo

Contato: (45) 99828-2015.

https://centrodefalcoaria.com.br/

(Da Redação com Assessoria)