Ciclorrotas: SOLDADO FRUET COMEMORA INCLUSÃO DE FOZ NO PEDALA PARANÁ

Atendendo à demanda que recebeu do vereador Kalito Stoeckl (PSD) no dia 30 de abril, o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa pediu a inclusão do município do Oeste no programa em expediente encaminhado em 3 de maio ao superintendente geral do Esporte, Helio Renato Wirbiski. “Foz do Iguaçu é o principal destino turístico do Estado e toda sua economia sairá ganhando, já que o objetivo desta política pública é o incentivo ao turismo, com consequente geração de emprego e renda local”, destacou o deputado.

Em 28 de junho, em reunião com o diretor estadual de Inovação, Incentivo e Fomento ao Esporte, Tiago Campos, o Soldado Fruet recebeu a confirmação de que Foz do Iguaçu seria contemplada com o programa. Na ocasião, o dirigente adiantou ao deputado que o lançamento da rota ciclística de 30 quilômetros na Terra das Cataratas está previsto para fevereiro de 2022, junto com a largada do Rally Transparaná. Na última terça-feira (10), no lançamento do Pedala Paraná, na Superintendência do Esporte, em Curitiba, a cidade de Foz do Iguaçu foi formalizada como uma das ciclorrotas da primeira fase do programa.

O presidente da Comissão de Turismo ressaltou que, em decorrência da pandemia de coronavírus, a região da fronteira sofreu impacto recorde com a massiva queda do turismo e arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS), já que o movimento de hotéis e atrativos turísticos representa cerca de 40% da receita total gerada pelo tributo. “O cicloturismo tem muito potencial de crescimento na cidade, podendo ser utilizado como instrumento de desenvolvimento regional, especialmente no período de pandemia, por se tratar de esporte praticado em lugares abertos”, observou.

PROGRAMA

O programa Pedala Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Superintendência do Esporte, com termo de cooperação técnica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo e Paraná Projetos, e apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios. O Governo do Estado instalará placas de sinalização e totens de atendimentos aos ciclistas com bomba de encher pneus, ferramentas para conserto das bicicletas e mapa das rotas, que estarão disponíveis também no site www.esporte.pr.gov.br . Para ajudar a fomentar o turismo, o Sebrae qualificará funcionários de restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos.

(Da Redação com Assessoria)